Кандидатите за президент и вицепрезидент на "Възраждане" бяха гости в предаването "Здравей, България" по Нова ТВ, където ясно откроиха разликата между тях и всички останали кандидати

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Кандидатите за президент и вицепрезидент на "Възраждане", Костадин Костадинов и Петър Волгин, бяха гости в предаването "Здравей, България" по Нова ТВ, където ясно откроиха разликата между тях и всички останали кандидати в едно изречение: "Ние сме за мир, а не за война". Те представиха и позициите си по актуални теми и въпроси.

"Палежите и сблъсъците във Франция не се случват за първи път. Такива конфликти, напомнящи гражданска война, стават от десетилетия, като са все по-ожесточени. Това каза кандидатът за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той посочи, че една от причините за протестите във Франция сега е социална - това са основно хора, които са силно маргинализирани, безработни, бедни, част от тях не искат да работят, а това събужда недоволството сред останалите работещи и не толкова богати французи. По думите му втората причина са "етнически и религиозни конфликти - сблъсък между "нови" и "стари" французи". Също така отбеляза, че някои от "новите" французи са второ или трето поколение потомци на емигранти. Костадинов смята, че "или "новите" французи ще интегрират старите или обратното".

Кандидатът за вицепрезидент на "Възраждане" Петър Волгин допълни, че няма нужда да има стимулиране на тези протести отвън, защото такива процеси са напълно естествени. Той отбеляза, че недоволството е започнало с учениците, към тях са се включили студентите, а след това и синдикатите. Волгин каза, че всичко това е напълно нормално. А също така избухна и огромният мигрантски проблем, допълни той.

Волгин отбеляза, че такива протести има още в Италия, Белгия и други европейски държави. Това не е краят на Европа, а краят на този Европейски съюз, който от десетилетия работи по неолиберален модел. По думите му европейските лидери "доказаха, че са неспособни да направят някаква промяна". Волгин каза още, че "изходът е - други сили трябва да дойдат в Европа и в отделните държави", а новите лица ще "излязат от неолибералното клише и ще предложат новите решения".

Костадинов е категоричен, че България трябва да си направи нужните заключения от случващото се в Европа, "защото ние сме в началото на този процес". Той заяви, че към момента има 160 хиляди легално пребиваващи чужди работници у нас, които предприемат стъпки да доведат тук своите семейства. Затова смята, че страната ни трябва да ограничи притока на чужди работници. По думите му в България има голям резерв от хора, които могат да излязат на пазара на труда, а също така наши сънародници от чужбина могат да бъдат привлечени да се върнат тук и да работят. Костадинов отчете, че хората трябва да получават по-добри заплати, като така ще се увеличи и качествената работна ръка.

На въпроса дали би върнал лева Костадинов отговори с "разбира се". Той каза още, че заради влизането в еврозоната, инфлацията се е увеличила, а населението е обедняло.

Костадинов отбеляза, че бюджетът на страната за следващата година се намира за одобрение в Брюксел, което означава, че не разполагаме с наши пари и парламентът не може да променя държавната план-сметка, след като тя бъде одобрена от Европейската централна банка.

Костадинов заяви, че България вече е страна във войната между Русия и Украйна и не бива да се изненадваме, че кораби в изключителната икономическа зона на страната ни са обект на нападение.

"Трябва да обявим "активен неутралитет" - т.е. да не подкрепяме нито Украйна, нито Русия", каза Костадинов и беше категоричен, че страната ни не трябва да изнася оръжие за Украйна.

По отношение на варианта за капитулация на Украйна Костадинов каза, че Русия никога не е поставяла такова условие. Волгин от своя страна отбеляза, че Москва иска от Киев "да престане да бъде проект антиРусия, какъвто представлява през последните 30 години". Той беше категоричен, че "оттук до реалните бойни действия, в които е включена цяла Европа, има една крачка".

Костадинов каза, че по време на срещите на открито, които са направили в страната, "основната част от хората, които идват да разговарят с нас, са бивши избиратели на "Прогресивна България", които изразяват своето разочарование" и заяви, че кандидатпрезидентската двойка иска подкрепа от всички свободни българи, които искат мир и спокойствие."

Костадинов беше категоричен, че той и Петър Волгин ще бъдат на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент, след като получат доверието на всички български граждани, които искат мир, защото Петър Волгин и Костадин Костадинов са за мир, а не за война.

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