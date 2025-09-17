Проектът за поправки в Закона за устройството и застрояването на Столичната община не бил обсъден с никого на "Московска" 33

2256 Снимка: Столична община

Кметът на София Васил Терзиев нарече "безобразен" и "лобистки" проект за промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, внесен от депутати от "Има такъв народ".

"Безобразие. Не може да внасяш законопроект, който е ключов за това как изглежда градът ни, без да си го обсъдил с кмета, с главния архитект, с общинския съвет, с никого", заяви Терзиев пред bTV в интервю по повод Деня на София. "Истината е, че е лобистки закон", заяви той.

На 5 септември депутатите от ИТН Венцислав Асенов, Христинка Иванова и Танер Тюркоглу предложиха максималната височина на сгради в смесени многофункционални зони в близост до метростанции да бъде увеличена от 100 на 125 метра.

"Вижте на картата на Боян Юруков" (на която са отбелязани всички строителни намерения, за които има документи в общината, бел. ред.), отговори Терзиев на въпрос в чия полза би била промяната. По думите му има много сериозни икономически интереси за такава поправка.

"Когато ти носиш някаква законодателна инициатива, е редно ти да ангажираш другите", отговори Терзиев на въпрос дали ще организира дискусия по темата.

"Когато предвиждаме законовите промени, които ние си представяме, точно това ще направим - широко обсъждане. То и в момента си тече за различните идеи, които имаме. Но тези закони трябва да се пипат внимателно, а не да се ремонтират на, на коляно", призова Васил Терзиев, наричайки още веднъж проекта "безобразен лобистки закон".

Кметът на София каза, че смяната на "Общинска банка" като обслужваща общината върви по план, като до края на септември ще приключи процедурата по избор на нов трезор за парите на София. Той обясни, че се надява да има по-добра доходност в новата финансова институция, но промяна на таксите за гражданите няма да има.

Кметът обясни, че към момента няма нужда от назначаване на заместник на Никола Барбутов, който е в ареста. Барбутов беше с ресор "Европейски политики, международна дейност и туризъм". Скоро ще бъде ясно и името на новия зам.-кмет по транспорта, обяви Терзиев.

Столичният градоначалник отхвърли твърденията, че в неговата администрация има кадрова криза. По думите му не е важен въпросът защо си е тръгнал зам.-кметът по финансите Иван Василев, а кой е неговият наследник - Георги Клисурски, какви са неговите приоритети и каква експертиза има. Той допълни, че решението за напускането на Василев е било общо. Столичният кмет не пожела да коментира решението на Клисурски да напусне "Продължаваме промяната", но уточни, че партията стои зад него и назначението му.

"Управлявам София с чудесен екип, с подкрепата на "Продължаваме промяната", "Демократична България" и с разума, който понякога надделява във всичките общински съветници. Разчитаме и на "Спаси София" за определени гласувания. Никога не сме имали комфорта като управляващи лесно да се приемат решения. Научили сме се да бъдем по-добри в обясненията и да си свършваме по-добре "домашното", каза Терзиев.

Той посочи, че тази година 17 септември е присъствен за учениците, а училищата сами решават дали да бъде учебен. "Аз съм много доволен от всичко, което е свършено в сферата на образованието, за мен това е изключително важна тема. Десетки детски градини се строят, също така има и много проекти, свързани с училищата - там трябва да минем на едносменен режим, десетки училища трябва да се разширят", допълни Терзиев.

По отношение на платените зони за паркиране, Терзиев заяви, че до седмица ще има резултати от онлайн анкетата, която той лично пусна. По негови данни над 20 хил. души са я попълнили. Кметът обеща за всяко по-важно решение за София да има подобна практика. Той призна, че продължават проблемите в сектора на публичния транспорт и е много трудно да осигуряват заплатите на шофьорите.

Столичният кмет беше категоричен, че сега харесва много повече София, отколкото преди да влезе в управлението на града.

