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Кметът на село Славяново, откъдето е родом премиерът Румен Радев - Николай Балабанов опроверга твърденията на Асен Василев, че е бил "избран от ГЕРБ", а в момента е в структурите на "Прогресивна България" като координатор.

"На местните избори през 2023 г. участвах като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Не съм бил член на нито една партия, когато ме избраха за кмет", заяви Балабанов пред хасковския сайт Xnews.bg.

По думите му твърденията на Асен Василев подвеждат хората и уронват, както неговото име, така и това на министър-председателя Румен Радев.

Лидерът на ПП коментира преди дни, че от ГЕРБ кметът на Славяново е преминал в редиците на ПБ.

"Преди да обвинява други хора в "сглобки", г-н Радев да погледне какво се случва в родното му село. Николай Балабанов, кмет на село Славяново, избран от ГЕРБ, в момента е в структурите на "Прогресивна България" като координатор. "Сглобка" в родното село на г-н Радев. Може би затова сънува сглобки", каза Василев в коментар на призива на премиера към избирателите да пратят в небитието "сглобката" в неделя на балотажа.

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"Това лято за първи път в живота си избрах да стана член на "Прогресивна България". След това бях избран за координатор на партията в Маджарово", поясни Балабанов. И попита: "Така ли трябва да се манипулират избирателите?"

Кметът на Славяново заяви още, че ще поиска право на отговор от медиите, които са разпространили злепоставящото го изказване на Асен Василев. 

Новината бе тиражирана по повод факта, че Балабанов на 20 октомври т.г. стана председател на общинската структура на "Прогресивна България в община Маджарово.

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