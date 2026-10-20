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Николай Рашков се оттегля от поста кмет на Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Местни избори 2023

В съобщението е допълнено, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е връчил оставката си на председателя на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица Иван Илиев, информира БТА. В законово определения срок ОИК трябва да проведе заседание, след което да се произнесе за освобождаването на кмета от длъжност. Актът трябва да бъде получен от Централната избирателна комисия.

Следва Общинският съвет да избере заместник-кмет, който да довърши мандата на Николай Рашков.

Според българското законодателство частични избори за кмет се насрочват, само когато след провеждането им остава повече от една година до края на мандата. Последният местен вот през 2023 г. се проведе на 29 октомври.

Решението на Николай Рашков идва след продължителен съдебно-институционален казус за установен от закритата впоследствие Комисия за противодействие на корупцията (КПК) конфликт на интереси. След като ОИК веднъж вече отказа да го освободи от поста, случаят продължава да е в съдебна фаза, допълниха от администрацията.

През юли т.г. Сметната палата сезира Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица за предприемане на необходимите действия за отстраняването на кмета Николай Рашков, след като от две съдебни инстанции бе потвърдено решението за конфликт на интереси по отношение на него. То бе взето през юни 2024 г. от закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), част от чиято дейност и правомощия, в т.ч. конфликта на интереси, преминаха в Сметната палата.

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На 16 юли Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Рашков, като така е потвърдил решението на Административен съд - Велико Търново от 18 февруари 2025 г., с което пък е изцяло потвърдено решението на КПК. Решението на ВАС е окончателно, посочиха от одитната институция.

Съгласно Закона за Сметната палата установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато с Конституцията, Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка или специален закон е предвидено друго. Според решението на КПК кметът е санкциониран с парична глоба и забрана за заемане на публична длъжност в срок от една година.

"Отказвам повече да водя тези съдебни битки, реших да се оттегля с чест и достойнство", заяви Николай Рашков.

Рашков избра да подаде оставка след изтичането на срока, в който биха могли да се насрочат частични избори. Това спестява на Общината и на горнооряховските данъкоплатци над 400 хил. евро, колкото би струвало провеждането на предсрочен вот, казаха от администрацията.

Казусът, довел до оттеглянето на кмета, е свързан с продажбата на общински имоти през 2023 г., при управлението на предишния кмет Добромир Добрев. Решение за продажбата е взето от Общинския съвет, търгът е проведен от комисия, назначена със заповед на Добромир Добрев. Негова е и заповедта, издадена на 9 август 2023 г. за определяне победителя в търга - Николай Рашков, в качеството му на управител на дружеството "Мирвана", предложило най-високата цена сред всички участници.

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Със същата заповед дружеството се задължава да сключи договор с Общината и да извърши дължимите плащания за покупко-продажбата. Това се случва по-късно, когато Николай Рашков вече е избран за кмет, а управлението на дружеството-купувач е поверено на неговата майка. Макар общината да е облагодетелствана от тази сделка с финансови постъпления много над пазарната цена, бившата КПК е приела подписите на свързани лица за формално нарушение.

В същото време през лятото избухна и друг скандал, също свързанс кмета. През юли стана ясно, че Окръжната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на Община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, беше именно кметът на общината Николай Рашков.

Разследването беше образувано по сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили "бръмбари", монтирани в кабинетите им.

С днешна дата в коментар на оставката си Николай Рашков е категоричен, че посоката на развитие на Горна Оряховица и населените места, зададена в неговия мандат, ще продължи да се осъществява от екипа му.

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