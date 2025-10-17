"Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората. Другите не ни обръщат внимание", обясни решението си Ирхан Хасан от с. Гроздьово

Снимка: БТА

Кметът на село Гроздьово, община Долни чифлик, Ирхан Хасан е преминал към "ДПС-Ново начало", съобщи Радио Варна.

Информацията беше потвърдена от самия Хасан. Той напомни, че на последния местен вот е избран като кандидат на ГЕРБ. "Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората. Другите не ни обръщат внимание. Имах разговори с двама депутати от ГЕРБ, но не получихме разбиране от тяхна страна. Проблемът е, че искахме в общината Долни чифлик да бъде назначен етнически турчин за зам.-кмет, така както в Провадия или Дългопол. Не се съгласиха, искат да ни разделят на българи и турци", допълни кметът.

Кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова разбра от радиот за новата политическа ориентация на Ирхан Хасан. Според нея, в селото нямат повод за недоволство нито от местната, нито от държавната власт. "От 2016 година до сега в Гроздьово са инвестирани над 5 милиона и 200 хиляди лева. Ремонтирани са училището, детската градина, здравната служба, улиците...", допълни Анастасова.

Тя уточни, че Ирхан Ханас не е член на ГЕРБ, а бил кандидат от гражданската квота. Преди това той е членувал в ДПС.

