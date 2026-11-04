"Ключов партньор в Персийския залив": Радев прие вътрешния министър на Саудитското кралство
Премиерът Радев потвърди подкрепата на страната ни за дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия в Близкия изток
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Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за дипломатическите усилия на Саудитска Арабия за деескалация и прекратяване на военните действия в Близкия изток. Министър-председателят разговаря с министъра на вътрешните работи на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф Ал Сауд, който е на посещение в България, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Кабинетът "Радев"
Румен Радев осъди атаките срещу гражданската инфраструктура в Саудитска Арабия, довели до невинни жертви и ранени.
Двамата изразиха позиция, че гарантирането на мира и сигурността е общ приоритет за България и Саудитска Арабия. В срещата участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.
"Кралство Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив", заяви премиерът. "Виждаме голям потенциал в развитието на двустранните ни отношения в областта на инвестициите, търговията, транспорта, науката и образованието, отбранителната индустрия и енергетиката. Тази визита е не само израз на приятелството между нашите страни, но и възможност за засилване на сътрудничеството ни в борбата с организираната престъпност и тероризма, за разширяване на информационния обмен и за обединяване на усилията ни в защитата на критичната инфраструктура и гражданите", заяви още той.
Румен Радев открои подобряването на транспортната, енергийна и дигитална свързаност със съседните региони като ключов въпрос за укрепване на стабилността, гарантирането на надеждни вериги на доставки и на енергийни ресурси към Европа. Във връзка с това премиерът очерта значението на участието на Саудитска Арабия в срещата на високо равнище в България, посветена на свързаността. Тази оценка се базира на предложения проект от Саудитска Арабия за доставки на енергийни суровини, формиращи нов коридор за енергийна диверсификация към Европа.
Принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф Ал Сауд подчерта готовността на Саудитска Арабия да издигне отношенията с България на ново, по-високо равнище. Той посочи, че по време на срещата си с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са обсъдили възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността и противодействието на тероризма. "Сегашната политическа стабилност в България отваря нови възможности за сътрудничество и в много други области от взаимен интерес", допълни той.
Вътрешният министър на Саудитска Арабия разговаря и с президента Илияна Йотова. Държавният глава поднови поканата към принц Мохамед бин Салман да осъществи посещение в България.