Премиерът Радев потвърди подкрепата на страната ни за дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия в Близкия изток

140 Снимка: БТА

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Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за дипломатическите усилия на Саудитска Арабия за деескалация и прекратяване на военните действия в Близкия изток. Министър-председателят разговаря с министъра на вътрешните работи на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф Ал Сауд, който е на посещение в България, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Румен Радев осъди атаките срещу гражданската инфраструктура в Саудитска Арабия, довели до невинни жертви и ранени.

Двамата изразиха позиция, че гарантирането на мира и сигурността е общ приоритет за България и Саудитска Арабия. В срещата участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

"Кралство Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив", заяви премиерът. "Виждаме голям потенциал в развитието на двустранните ни отношения в областта на инвестициите, търговията, транспорта, науката и образованието, отбранителната индустрия и енергетиката. Тази визита е не само израз на приятелството между нашите страни, но и възможност за засилване на сътрудничеството ни в борбата с организираната престъпност и тероризма, за разширяване на информационния обмен и за обединяване на усилията ни в защитата на критичната инфраструктура и гражданите", заяви още той.

Снимка: МВР

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Румен Радев открои подобряването на транспортната, енергийна и дигитална свързаност със съседните региони като ключов въпрос за укрепване на стабилността, гарантирането на надеждни вериги на доставки и на енергийни ресурси към Европа. Във връзка с това премиерът очерта значението на участието на Саудитска Арабия в срещата на високо равнище в България, посветена на свързаността. Тази оценка се базира на предложения проект от Саудитска Арабия за доставки на енергийни суровини, формиращи нов коридор за енергийна диверсификация към Европа.

Снимка: Министерски съвет

Принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф Ал Сауд подчерта готовността на Саудитска Арабия да издигне отношенията с България на ново, по-високо равнище. Той посочи, че по време на срещата си с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са обсъдили възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността и противодействието на тероризма. "Сегашната политическа стабилност в България отваря нови възможности за сътрудничество и в много други области от взаимен интерес", допълни той.

Вътрешният министър на Саудитска Арабия разговаря и с президента Илияна Йотова. Държавният глава поднови поканата към принц Мохамед бин Салман да осъществи посещение в България.

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