Депутатът от ДБ ще сезира МВнР за нарушен протокол след критиката към негови думи за кибершпионаж

9094 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Посолството на Китай е изпратило протестна нота до Народното събрание заради изказване на съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов относно кибершпионажа срещу български институции. Това съобщи самият народен представител в публикация в профила със във Facebook, като обяви, че ще уведоми писмено Министерството на външните работи за спазване на дипломатическия протокол и защита на авторитета на парламента.

По думите на Божанов нотата е провокирана от негово радиоинтервю, в което той е допуснал, че зад обявения миналата седмица кибершпионаж срещу български институции може да стоят държавно спонсорирани хакерски групи от Китай. Депутатът разкритикува намесата на чуждата дипломатическа мисия.

"Дипломатическо безобразие е посолства да критикуват мнението на народни представители, още повече, когато то е експертно обосновано", коментира Божанов.

В позицията си съпредседателят на ДБ отправя критики и към правителството и Румен Радев във връзка с двустранните отношения с Пекин и плановете за привличане на китайски капитали.

"Но когато правителството се е поклонило на Китай и планира да направи грешката да превърне България във врата за Китай в Европа, явно китайците вече си мислят, че са си у тях и могат да се разпореждат какво да говорят депутати. Грешката с "китайските инвестиции" вече е правена от доста държави в региона и всички съжаляват. Но явно Радев иска и България да настъпи мотиката", пише Божанов.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Относно темата за кибершпионажа Божанов посочва, че за киберекспертите е известно, че подобна дейност се извършва основно от финансирани от държавата групи в Китай, Русия и Иран, но подчертава, че преценката за конкретния случай е ангажимент на изпълнителната власт. Според него острата реакция към интервюто му само засилва съмненията.

"На следващото си посещение в Китай българските министри могат да преведат българската поговорка "гузен негонен бяга", добавя депутатът.

Божанов заявява още, че в писмото си до МВнР ще обърне внимание на правилото, че чужди посолства могат да изпращат ноти до български институции единствено чрез външното министерство, а не директно. Той ще настоява китайската страна да бъде информирана, че България е демократична държава, в която гражданите и депутатите имат право на свободно мнение.

"Една нота, макар и от мощна държава като Китай, няма да промени позицията ми. Аз се отчитам пред българските граждани, а не пред посолства", пише на финала на публикацията си Божидар Божанов.

Няколко дни по-рано министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев съобщи, че успешно е прекъсната най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската администрация.

Става дума за незаконно изтеглени от хакери минимум 130 гигабайта държавни документи или над 62 милиона страници документи, уточни той. Към настоящия момент не са установени доказателства, че са засегнати лични данни на български граждани, посочи Василев.

Той е назначил проверка и на базата на резултатите от нея е изпратил сигнал до прокуратурата относно установените факти и обстоятелства за действия и бездействия на държавните органи през тези пет години.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.