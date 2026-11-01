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Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на глас на втория тур на президентските избори в Първа английска езикова гимназия в ранния следобед в София. След като пусна бюлетината си, той поздрави българите по повод Деня на народните будители и отправи послание за национално самочувствие, съхраняване на българската идентичност и преодоляване на разделението в обществото.

Президентски избори 2026

"Днес гласуваме за своя род и език, с който аз много се гордея, по завета на Свети Паисий Хилендарски - една от най-ярките фигури сред народните будители. Той призовава нас, българите, да не се срамуваме от своето, да не се мамим по чуждото и да знаем историята на България, която днес вече е 14 века в Европа", каза Вълчев.

Когато през 1922 г. нашите предци избирали 1 ноември за Ден на народните будители, те казали, че това ще бъде ден на големите българи, и всъщност днес всеки българин е голям, когато гласува за институциите на нашата държава, затова призовавам българите да гласуват, посочи той.

Вълчев призна, че политическите участници не са успели да убедят достатъчно хора да отидат до урните. "Всички сбъркахме някъде, за да не успеем да мотивираме повече българи да гласуват", коментира той.

По думите му първият тур не е успял да мотивира достатъчно избиратели, но има признаци за по-висока активност на балотажа.

Сред основните му послания беше необходимостта от диалог и сътрудничество между институциите.

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че основна задача пред политиците и институциите е да търсят съгласие чрез диалог, а не да задълбочават разделението в обществото.

"Ние ще търсим съгласие между институциите, ще го правим в разговор, а не във вечни раздори", заяви Вълчев.

Според него страната има нужда от промяна в обществената атмосфера - от повече разговори и търсене на общи решения вместо конфронтация.

"Наш учител трябва да бъде мирът, а не раздорът", заключи той.

По-рано кандидатът за президент Илияна Йотова гласува в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" в столицата.

"Гласувах за силна България със собствен глас, суверенна в своите решения, която сама изковава съдбата си и има силен глас на международната сцена", каза държавният глава и кандидат за президент Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас в секция в София.

 

 
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