Кирил Вълчев гласува в България да има повече българи
Кандидатът за вицепрезидент призова да спрем караниците, да разговаряме и да започнем да постигаме съгласие
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Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев гласува в Първа английска езикова гимназия в София, след което благодари на тези, които са пуснали своята бюлетина и призова всички да го направят.
Президентски избори 2026
"Аз гласувах Президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Като най-важната е в България да има повече българи. Те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома в страна на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие, знание и мир", заяви той.
Вълчев каза още, че днешното гласуване е в навечерието на Димитровден – ден свързан с българската държавност. "Защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата "Свети Димитър" в Търново. Така че с гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа. С това, че гласуваме ние поемаме своята отговорност не само към паметта за българската държавност, а и към бъдещето на България" , посочи кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова.
Кирил Вълчев изрази надежда, че до края на деня избирателната активност ще се увеличи. Той цитира съвет, който приписа на цар Асен: "Добре да премисляме всичко, което чуваме, и да не се водим от чужди мнения". "Българите добре да премислят и да гласуват", призова бившият шеф на БТА.
По думите му основното послание е обществото да възстанови диалога и да преодолее разделението. "Най-важното е да започнем да разговаряме, да спрем караниците, да започнем да постигаме съгласие. Това е нашето послание", заяви той.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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