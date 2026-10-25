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Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев гласува в Първа английска езикова гимназия в София, след което благодари на тези, които са пуснали своята бюлетина и призова всички да го направят.

Президентски избори 2026

"Аз гласувах Президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Като най-важната е в България да има повече българи. Те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома в страна на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие, знание и мир", заяви той.

Вълчев каза още, че днешното гласуване е в навечерието на Димитровден – ден свързан с българската държавност. "Защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата "Свети Димитър" в Търново. Така че с гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа. С това, че гласуваме ние поемаме своята отговорност не само към паметта за българската държавност, а и към бъдещето на България" , посочи кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова.

Кирил Вълчев изрази надежда, че до края на деня избирателната активност ще се увеличи. Той цитира съвет, който приписа на цар Асен: "Добре да премисляме всичко, което чуваме, и да не се водим от чужди мнения". "Българите добре да премислят и да гласуват", призова бившият шеф на БТА.

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По думите му основното послание е обществото да възстанови диалога и да преодолее разделението. "Най-важното е да започнем да разговаряме, да спрем караниците, да започнем да постигаме съгласие. Това е нашето послание", заяви той.

Снимка: Булфото

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