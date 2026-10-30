Бившият премиер твърди, че държавният глава е излъгала, че по време на общото им пътуване до Северна Македония е щял да предаде българската позиция

23585 Колаж: Dir.bg

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Бившият премиер и лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков ще съди държавния глава Илияна Йотова заради нейно изказване по време на снощния й дебат с кандидата за президент, подкрепен от ПП-ДБ, Андрей Гюров.

Сблъсъкът върна кандидатите назад към македонския въпрос от времето на кабинета на Кирил Петков и защитата на правата на българите чрез френското предложение.

"Кирил Петков беше готов в дванадесет без пет да предаде българската позиция в Скопие, спасена единствено чрез спешната консултативна среща при президента Румен Радев", заяви Йотова.

По думите на бившия премиер държавният глава е излъгала. "Тоест ме обвини в национално предателство", написа Кирил Петков в официалния си профил във Фейсбук.

"Истината е, че по време на моето правителство превърнахме позицията на България за Северна Македония в позиция на целия Европейски съюз. Безспорен български успех г-жа Йотова се опита да представи като национално предателство", пише той.

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Петков допълва, че съвместното им пътуване не е било за преговори по споразумението, както твърди Йотова, и дори не е било в Скопие, а в Битоля, за откриването на български клуб.

"Тази снимка с балоните е от единствения път, когато г-жа Йотова е била с мен в Северна Македония. Пред балоните на новия клуб ли спасяваше "националния интерес"? Това е лесно доказуема лъжа", категоричен е бившият премиер.

Според Кирил Петков държавният глава е излъгала и за това, че неговата политическа формация е спряла руския газ и затова се е стигнало до договора с "Боташ".

"Боташ стана, защото Кирил Петков и Асен Василев за една нощ прекъснаха доставките на руски газ за България. Това наложи експресно решение на служебното правителство, а договорът тепърва ще бъде полезен на българската държава", каза Йотова.

Бившият премиер обаче пише, че синьото гориво е било спряно от "Газпром", защото България е отказала да приеме изнудващото искане на Кремъл да плащаме в рубли в нарушение на договора.

"А договорът с "Боташ" беше подписан от служебното правителство на президента Радев, при когото тя беше вицепрезидент. Това е един от най-лошите енергийни договори в модерната история на България", пише Кирил Петков.

Той е възложил на юридически екип да подготви съдебен иск. "Ще се видим в съда, г-жо Йотова! Защото Вашите лъжи бяха грозни, злобни и накърняващи интереса на България", завършва поста си бившият премиер.

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