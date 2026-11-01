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Очакваме бърз край на войната между Русия и Украйна, нали избрахме "президента на мира", коментира иронично във Фейсбук бившият премиер Кирил Петков.

Президент Йотова

Явно новият президент се нарича Илияна Йотова, започна публикацията си Петков.

"Сега очакваме бърз край на войната между Русия и Украйна, защото си избрахме "президента на мира" и тя за нула време, със силата на дипломацията, ще накара страните да прекратят военните действия. Нямам търпение да видя първите ѝ решителни ходове, защото тя има толкова опит през последните 30 години", написа Петков в социалната мрежа.

В публикацията си той засяга и правителството, като пише: "Очакваме и голямо благоденствие от правителството на Радев: бързо справяне с високите цени и бюджетния дефицит, огромен скок в доходите на хората и, разбира се, пълно справяне с олигархията."

И обобщава: "Цялата власт сега е в "Прогресивна България" и очакванията са огромни. Оттук нататък, с цялата власт, те оправдания нямат."

 
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