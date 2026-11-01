Явно новият президент се нарича Илияна Йотова, започна публикацията си Петков.
"Сега очакваме бърз край на войната между Русия и Украйна, защото си избрахме "президента на мира" и тя за нула време, със силата на дипломацията, ще накара страните да прекратят военните действия. Нямам търпение да видя първите ѝ решителни ходове, защото тя има толкова опит през последните 30 години", написа Петков в социалната мрежа.
В публикацията си той засяга и правителството, като пише: "Очакваме и голямо благоденствие от правителството на Радев: бързо справяне с високите цени и бюджетния дефицит, огромен скок в доходите на хората и, разбира се, пълно справяне с олигархията."
И обобщава: "Цялата власт сега е в "Прогресивна България" и очакванията са огромни. Оттук нататък, с цялата власт, те оправдания нямат."