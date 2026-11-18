Журналистът призна, че материалът, който е излъчил в подкаста си, е с неясен автор

8498 Скрийншот: YouTube/Мартин Карбовски

Чуйте статията:

Мартин Карбовски реагира с извинение на заканата на съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев, че ще заведе дело за клевета заради това, че в подкаста му заедно с Явор Дачков изразиха твърдението, че той има тролски мрежи.

В профила си във "Фейсбук" Карбовски признава, че репортажът, който са излъчили за лицата, които стоят зад БГ Елфите и твърденията какви пари са получили от държавата, е с неясен произход и зад него няма име на автор, няма и доказателства, с които да подкрепят твърдението си за "тролските ферми".

"По повод недоволството на господин Мирчев журналистическата етика ни задължава да признаем, че пуснахме и се позовахме на материал от мрежата, дошъл в последния момент с неуточнен автор. За да постъпим коректно, трябва да признаем, че господин Мирчев има право да оспорва твърденията, а ние нямаме ресурс да ги докажем", посочва журналистът.

"Затова си взимаме думите назад - той едва ли е спонсор на тролски мрежи", допълва Карбовски.

Журналистът също така отправя покана към Мирчев да му гостува в студиото на подкаста в "Ютюб".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Правим тази крачка и се надяваме тя да го убеди да гостува в Ютюб Канала на Карбовски, където задаваме отдавна този така обсъждания въпрос, който се носи като мълва и се твърди от негови колеги политици. Поканата се надяваме да бъде приета и за друго - не само за извинението - нашият екип наистина иска да възстанови обществения разговор, счупен у нас от геополитиката.", мотивира поканата си Мартин Карбовски.

По-рано съпредседателят на ДБ отрече твърденията на двамата журналисти и заяви, че ще си търси правата в съда.

"В подкаста на Мартин Карбовски и Явор Дачков беше заявено, че финансирам "тролски ферми". И то с пари на българските и европейските данъкоплатци. Това е откровена клевета и няма да я оставя без последствия. Нямам и не финансирам "тролски ферми". Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и Да, България важи същото", написа Мирчев в коментар в социалната мрежа "Фейсбук".

В политическото шоу на двамата, излъчено в "Ютуб" в неделя Дачков заяви: "Така наречените БГ Елфи са свързани директно с Ивайло Мирчев. Това е една мрежа, която прави фалшиви страници. А Иво Мирчев ни обяснява, че не ги познава".

Мирчев от своя страна заяви, че ще даде възможност онзи, който отправя подобни обвинения, да ги докаже в съдебната зала.

"Ще заведа дело за тези твърдения и ще потърся отговорност по съдебен ред. След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам "тролски ферми", ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди", заявява още Мирчев.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.