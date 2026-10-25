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Днес гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България. Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов, след като упражни правото си на глас в секция в София с машинен вот.

Президентски избори 2026

Той изрази опасения, че избирателната активност ще остане ниска, като определи обезкуражаването на гражданите като част от целенасочен план и призова българите да излязат за гласуват. "Това е единственият начин да бъдем граждани и държавата да е на гражданите", каза той.

Според Христанов фигурата на президента има задача да преодолее политическото разделение. Христанов посочи като тема номер едно корупцията и олигарсите, както и демографията.

"Не аз поставям темите, поставил ги е българският народ. Тема номер едно са корупцията и олигарсите. Другата основна тема е демографията. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на страната през следващите десет години", посочи той.

 По думите му темата за високите цени също е важна.

Попитан за външната политика, Христанов отговори, че тя трябва да стане по-устойчива и предсказуема. "Изключително шизофренично е навън да говорим едно, а вътре в България, пред електората, да говорим друго. Геополитиката на България трябва да бъде предсказуема".

Снимка: БТА

Той посочи като приоритет изграждането на син коридор между Румъния, България и Турция, за да се гарантира безопасността на търговското корабоплаване.

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