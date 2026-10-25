Кандидат-президентът Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България
Посочи като тема номер едно корупцията и олигарсите, както и демографията
Чуйте статията:
Днес гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България. Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов, след като упражни правото си на глас в секция в София с машинен вот.
Президентски избори 2026
Той изрази опасения, че избирателната активност ще остане ниска, като определи обезкуражаването на гражданите като част от целенасочен план и призова българите да излязат за гласуват. "Това е единственият начин да бъдем граждани и държавата да е на гражданите", каза той.
Според Христанов фигурата на президента има задача да преодолее политическото разделение. Христанов посочи като тема номер едно корупцията и олигарсите, както и демографията.
"Не аз поставям темите, поставил ги е българският народ. Тема номер едно са корупцията и олигарсите. Другата основна тема е демографията. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на страната през следващите десет години", посочи той.
По думите му темата за високите цени също е важна.
Попитан за външната политика, Христанов отговори, че тя трябва да стане по-устойчива и предсказуема. "Изключително шизофренично е навън да говорим едно, а вътре в България, пред електората, да говорим друго. Геополитиката на България трябва да бъде предсказуема".
Той посочи като приоритет изграждането на син коридор между Румъния, България и Турция, за да се гарантира безопасността на търговското корабоплаване.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 32,2 и 35,3%, Гюров - между 31,6 и 32,4%
Илон Мъск: Военните на Украйна нарушиха условията и използваха "Старлинк" за убийства
Отново насилие и безчинства по улиците на европейските градове (снимки/видео)
Путин: Протестите в страните в Европа се дължат на собствените им грешки
Обвиниха само един от тримата задържани - съпруга на съдружничката на Слави Бинев