Кандидатът за вицепрезидент призова всички българи да дадат гласа си

543 Снимка: БТА

Чуйте статията:

"Гласувахме за истинска България. За една нова, силна България в Европа. България на бъдещето. България на нашите деца", заяви Георги Кандев, след като гласува за президент и вицепрезидент с машина и призова всички българи за излязат и да дадат вота си.

Той упражни правото си на глас в 17 СУ "Д. Груев", София.

На въпросите относно общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев, под която подписи положиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и редица политически и обществени фигури, Кандев подчерта: "Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно - тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов".

Кандев допълни, че през цялата кампания фокусът им е бил диалогът с избирателите. "Ние разговаряме с българските граждани. Вече месец и половина водим разговори с всички тях и се надявам днес да получим тяхната подкрепа".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.