"Гласувахме за истинска България. За една нова, силна България в Европа. България на бъдещето. България на нашите деца", заяви Георги Кандев, след като гласува за президент и вицепрезидент с машина и призова всички българи за излязат и да дадат вота си.
Той упражни правото си на глас в 17 СУ "Д. Груев", София.
На въпросите относно общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев, под която подписи положиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и редица политически и обществени фигури, Кандев подчерта: "Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно - тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов".
Кандев допълни, че през цялата кампания фокусът им е бил диалогът с избирателите. "Ние разговаряме с българските граждани. Вече месец и половина водим разговори с всички тях и се надявам днес да получим тяхната подкрепа".
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