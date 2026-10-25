Днес гласувах за стабилна и сигурна България, за бъдещето на нашите деца. Това каза на свой рез кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев след като упражни правото си на вот. "Призовавам всички - излезте и гласувайте, вашият глас има значение", каза той, цитиран от Нова телевизия.
Кандев се обърна и към служителите от МВР с призива: "Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно". Той призова и гражданите да подават сигнали за нарушения.
Кандев смята, че избирателната активност е резултат от разочарованието от политическата класа. Новият президент трябва да се обърне към българите, да чуе и да говори с техния глас, беше категоричен Кандев.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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