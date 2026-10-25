"ПП-ДБ мобилизираха твърдия си електорат от половин милион гласа, докато привържениците на властта отложиха вота за балотажа", анализира социологът

2630 Стопкадър от NOVA

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Социологът Кънчо Стойчев коментира резултатите от първия тур на президентските избори и свитата преднина на Илияна Йотова. Според него минималната разлика спрямо Андрей Гюров не се дължи на кардинален обрат в обществените нагласи, а на организационни дефицити в управляващата формация. Той определи отсъствието на работещи партийни структури по места като основна причина за липсата на масова избирателна активност.

Стойчев обвърза спада в активността с успешното представяне на опозиционната коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България". По думите му формацията не е постигнала извънреден пробив, а просто е привлякла обичайния си твърд електорат. Статистиката показва мобилизация между 400 000 и 500 000 избиратели, с евентуален ръст от двадесетина хиляди гласа в сравнение с предходни избори.

Кънчо Стойчев постави основен акцент върху състоянието на партия "Прогресивна България" като политически механизъм.

"Извод мога да направя също така, че партията "Прогресивна България" не се е състояла, тъй като при наличие на силни партийни структури резултатът щеше да бъде друг. Да мобилизираш един електорат означава да имаш тези партийни структури. Така е устроена демокрацията, без партия не става, това е начинът, по който това да се случи", заяви Стойчев.

Той призова към въздържане от крайни обобщения без отчитане на фактите на терен. Според него много граждани са пренебрегнали първия тур поради предварителната яснота за неизбежен балотаж. Хората просто са отложили вота си за следващата неделя, разчитайки на окончателното гласуване между двамата кандидати.

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В същото време Кънчо Стойчев припомни, че Румен Радев спечели убедителни изборни победи в миналото без наличието на собствена партийна организация. Поради тази причина той не вижда драматична промяна в дълбоките политически нагласи на българското общество.

"Нагласите на хората са нещо по-трайно и причините за неучастие в първия тур могат да бъдат най-различни. Затова кардинална промяна в картината в страната аз не виждам", допълни социологът.

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