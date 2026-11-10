"Кой и защо не е обезпечил отсечката с необходимите екипи и сигнализация?“, попита бившият вътрешен министър и предупреди за рязък ръст на жертвите на пътя.

3844 Снимка: БТА

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Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов поиска незабавна оставка на всички отговорни лица за тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Зимница, област Ямбол. В позиция, публикувана на сайта на партията, той отправи остри критики към настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и институциите, ангажирани с пътната безопасност.

"Докато министърът на МВР Иван Демерджиев фантазира, разпъва локуми и публично прави внушения, че едва ли не сигналите за бомбени заплахи (напоследък в самолети) в цяла Европа зачестявали и имало цикличност, когато, видите ли, той изнасял някаква информация за някой си в България, днес отново следва да се сблъска с реалността", пише Стоянов в началото на публикацията си.

Стоянов посочва, че сред причините, споменавани от участници в произшествието, са намалената видимост заради мъглата и мократа пътна настилка.

"Сега очаквам двамата адаши Ивановци да си прехвърлят отговорността кой и защо не е обезпечил отсечката с необходимите екипи и сигнализация, което е довело до тази тежка верижна катастрофа. Обясняват ни, че била задействана системата "BG-ALERT". Дано обаче управляващите са наясно, че това е национална система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, т.е. инструмент за превенция, а не средство, с което да плашат хората след събитията", посочва Калин Стоянов.

В тази връзка, той посочва още, че от началото на годината до момента загиналите по пътищата в резултат на ПТП са 433. За сравнение, за същия период на миналата година те са били 384, което, по думите му, ясно показва, че за съжаление тази година има значителен ръст на жертвите, с 49 повече до момента.

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"В резултат на некадърното управление на всички отговорни министерства, агенции и структури, ангажирани с пътната безопасност, ако негативната тенденция се запази, тази година ще бъде първата от няколко години насам със значителен ръст на броя на загиналите в сравнение с предходната година", коментира Стоянов.

Той припомня, че през предходните три години е имало ежегодно намаление на загиналите и определя сегашната тенденция като обрат в негативна посока.

"МВР категорично загуби битката във войната по пътищата!!!", пише още бившият вътрешен министър.

Стоянов отправя нови критики към Демерджиев, като го обвинява, че има "далеч по-сериозни проблеми за решаване" от ежедневните жертви на пътя, "като например усъвършенстване на схемите за придобиване на недвижими имоти".

"Всички виждаме, че Демерджиев не се справя като министър на МВР. Той става единствено, да брани "Короната" и да репресира политическите опоненти. Ще поеме ли обаче някой отговорността за този невиждан до момента случай с над 50 транспортни средства във верижна катастрофа? Предстои да разберем!", завършва поста си Калин Стоянов.

Жестокото меле с над 50 коли, автобуси и камиони стана тази сутрин, след две тежки верижни катастрофи в района между пътните възли "Зимница" и "Кабиле". Първият инцидент бе регистриран около 7:10 ч. при 289-ия километър в посока Бургас, а малко по-късно стана и втори сблъсък в платното към София, при 294-ия километър. Премиерът Румен Радев обяви, че 11 души са загинали, а ранените - 48. Пострадалите са транспортирани в болници в Ямбол, Сливен и Бургас, като част от тях са в тежко състояние. По първоначални данни до тежките сблъсъци се е стигнало заради гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост. Магистралата е затворена в двете посоки, а спасителната операция продължава.

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