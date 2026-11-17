Сред предвидените упражнения са аварийно спиране, овладяване на автомобила при поднасяне, движение по хлъзгава настилка и реакция при аквапланинг

4301 Снимкща: ADAC Motorsport

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Министерството на транспорта и съобщенията подготвя законодателни промени за изграждането на най-малко шест специализирани полигона за безопасно шофиране в страната. На тях новите водачи ще преминават задължително еднодневно практическо обучение за реакция при опасни ситуации на пътя в рамките на първите 24 месеца след получаването на шофьорска книжка. Мярката е заложена в одобрения от Министерския съвет на 9 септември План за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия.

Според транспортното министерство около шест специализирани центъра ще бъдат достатъчни, за да осигурят достъп до допълнителна подготовка на новите водачи в страната. Целта е след като са получили шофьорски книжките да придобият практически умения за овладяване на автомобила в опасни ситуации и да изградят правилни реакции, които могат да предотвратят тежки катастрофи.

Идеята за създаването на полигоните беше представена на брифинг от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев на 9 септември, след като Планът за действие беше приет от Министерския съвет. Първоначалният замисъл беше да бъде изграден пилотен център, който да послужи за модел при създаването на останалите съоръжения.

Как ще протича обучението на полигоните?

За разлика от учебните площадки, познати у нас от времето на социализма, които бяха предназначени основно за упражняване на маневри и усвояване на базови умения за управление на автомобила, Министерството на транспорта и съобщенията предвижда изграждането на модерни центрове от типа на тези в Германия и Австрия. Те предлагат комплексна подготовка за критични ситуации на пътя и разполагат с различни видове настилки, мокри и хлъзгави участъци, зони за аварийно спиране и трасета за отработване на реакции при внезапна загуба на сцепление и поднасяне на автомобила.

На полигоните водачите ще упражняват реакции при внезапна загуба на сцепление, поднасяне на автомобила и аварийно спиране, включително върху мокра и хлъзгава настилка.

Целта е водачите да придобият практически умения, които трудно могат да бъдат усвоени в рамките на стандартното обучение за получаване на шофьорска книжка.

Предвижда се книжката на новите водачи първоначално да се издава с временна валидност до 2 години, като се запазва сегашният първоначален кредит от 2/3 от контролните точки. Обсъжда се и други рестриктивни мерки - ограничения за мощността на автомобилите, които могат да управляват. Конкретни параметри на подобно ограничение обаче все още не са обявени.

Друга мярка предвижда водачите, които извършват повторни нарушения с ниска и средна степен на опасност, да бъдат насочвани към коригиращо обучение на полигон. Идеята е в определени случаи то да бъде алтернатива на автоматичното увеличаване на глобите. Целта е шофьорите да осъзнаят рисковете от поведението си и да подобрят уменията си за реакция в опасни ситуации.

Изграждането и функционирането на полигоните се предвижда да бъдат финансирани от няколко източника - държавния бюджет, Фонд "Пътна безопасност", местните власти, такси от нарушители и участници в обученията, както и частни инвеститори. Важен акцент при управлението и поддържането на полигоните ще бъдат публично-частните партньорства (ПЧП), чрез които се цели да се осигури устойчиво качество на предоставяното обучение и дългосрочно изпълнение на заложените цели. Реализирането на мрежата от центрове е планирано за периода 2027-2028 г.

Дигитални уроци и промени в шофьорските изпити

Планът включва и въвеждането на дигитални уроци с добавена реалност в училищата. Чрез тях децата ще се обучават как да разпознават опасностите на пътя, да оценяват риска и да реагират адекватно в различни ситуации. Акцентът ще бъде поставен и върху емоционалната интелигентност и поведението на участниците в движението.

Предвижда се надграждане на съществуващата дигитална система при практическите изпити на кандидатите за шофьори, така че изпитните маршрути да се определят автоматично и да обхващат всички заложени в нормативната уредба елементи. Изпитните таблети ще бъдат с криптирана връзка и бордова телеметрия, а изкуствен интелект ще извършва анализ на видеото от изпита за откриване на субективни аномалии. Така ще се събира повече информация за начина, по който кандидатите управляват автомобила, и за действията им по време на изпита.

Сред мерките е и подходът "Спри и предупреди", който предвижда превантивен скрининг за използването на предпазните колани от пътниците на задните седалки.

Промени в контрола и техническите прегледи

Поред предложената концепция Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" ще има засилена координиращи, методическа и аналитична роля при изпълнението на мерките от отделните министерства.

Контролните функции на пътя се предвижда да бъдат концентрирани единствено в МВР. Към министерството ще бъдат прехвърлени съответни правомощия от тол управлението и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като Автомобилна администрация ще се фокусира върху лицензирането на превозвачите, контрола в самите предприятия, автогарите, учебните центрове и техническите прегледи.

Мониторингът на трафика и управлението на интелигентните транспортни системи се предвижда да преминат към бъдещата Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор" към Министерството на транспорта и съобщенията.

До средата на 2027 г. се планира транспортните фирми и системните нарушители да бъдат задължени да имат регистрация в Системата за сигурно електронно връчване, за да получават по електронен път административните документи и санкции.

Промени са предвидени и при техническите прегледи на автомобилите. Сред тях са прочитане на номера на рамата чрез диагностичния куплунг на превозното средство и използване на камери с изкуствен интелект, които да установяват дали автомобилът действително присъства в пункта за преглед.

По-строг контрол върху тежкотоварните автомобили

За тежкотоварния трафик се предвижда разширяване на контрола чрез по-широко използване на вече действащата технология WIM, която позволява претегляне на камионите в движение. Планират се и тестове за дистанционно четене на данните от тахографите. Планът включва и изграждане на буферни паркинги за тежкотоварни автомобили на всеки 100 километра.

Предвиден е и автоматизиран обмен на информация между Националната здравноинформационна система (НЗИС) и МВР. Целта е при установена загуба на медицинска годност информацията да достига своевременно до компетентните органи. Предвижда се и разработването на механизъм за уведомяване на засегнатите водачи, така че те да бъдат информирани за установените обстоятелства и за евентуалните последващи действия по отношение на свидетелството им за управление.

Мерките са част от по-широкия пакет за промени в пътната безопасност. Конкретните места за изграждане на шестте полигона, окончателните параметри на финансирането и детайлите по прилагането на отделните предложения предстои да бъдат уточнени.