Съкращенията в администрацията се отнасят до незаети бройки и пенсионирани служители, пенсионерите ще получат по 50 евро коледна добавка

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Министрите и членовете на политическия кабинет са със замразени възнаграждения, съобщи социалният министър Наталия Ефремова в ефира на Нова телевизия тази вечер.

По отношение на държавните служители - те ще имат два пъти корекция във възнагражденията, с изключение на тези, които са получавали в предишни години малко по-високи увеличения на заплатите си - а именно полицаите и военните, обясни тя. Учителите ще получат със 7,5% увеличение на месечните си възнаграждения.

Министър Ефремова каза, че съкращенията в администрацията се отнасят до незаетни щатни бройки в министерствата, а също така и пенсиониране на служители, които са достигнали съответната възраст и стаж.

"Ако има допълнителни съкращения, те ще бъдат там, където има дублиране на функции или излишни звена. Самоцелни съкращения няма да се правят", заяви министърът на труда и социалната политика.

Тя коментира, че в условията на висок бюджетен дефицит е трудно един министър да се бори за увеличаване на минималната работна заплата. "Ако ситуацията беше друга, щеше да е по-лесно. 660 евро за следваща година е най-близко до максималния възможен горен праг", заяви Наталия Ефремова.

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Тя посочи, че с всяка следваща година МРЗ ще се увеличавана, след три години ще има достатъчно данни, за да се прецени дали тя е адекватна.

Ефремова каза, че има увеличение на минималното обезщетение за безработица - от 9 на 13 евро на ден, а също така има и ръст на максималния размер на обезщетението - от 54 на 60 евро на ден.

Социалният министър увери, че швейцарското правило за ръст на пенсиите ще бъде запазено. Тя посочи, че ще има актуализация на всички пенсии. Коледен бонус за пенсионерите ще има.

Изплащането му ще започне през средата на ноември и ще засяга всички хора, които отговарят на съответните условия - подоходен критерии, лица, които са социално подпомагане, семейства, отглеждащи деца със специални потребности или увреждания, военни инвалиди и други. Той ще бъде в размер на 50 евро.

По отношение на темата за частично национализиране на парите от частните пенсионни фондове Ефремова определи това твърдение като "димка".

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