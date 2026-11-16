Те ще повишат способностите за водене на контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящите сили, заявиха от МС

2747 БТА/AP

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Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на 155 mm самоходни гаубици по линия на инструмента SAFE, съобщиха от кабинета след днешното правителствено заседание.

Придобиването на 155 mm самоходни гаубици е един от основните приоритети, заложени в "Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г." и в "Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032".

Основна цел на проекта е повишаване на способностите на сухопътните формирования за водене на контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящите сили. С неговата реализация ще бъдат придобити нови 57 самоходни гаубици, боеприпаси и съответното спомагателно оборудване за нуждите на Сухопътните войски, допълват от кабинета "Радев".

С решението на Министерския съвет се упълномощава министърът на отбраната да проведе преговори и да подпише Поръчки за съвместно придобиване на 155 mm гаубици CAESAR и на 155 mm боеприпаси, към проект "Развитие на способностите за артилерийска поддръжка, чрез придобиване на 155 mm гаубици" с министъра на отбраната на Френската република.

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Съвместното придобиване на 155 mm гаубици ще осигури преодоляването на дефицита от способности в областта на индиректната огнева поддръжка във формированията на Сухопътните войски за осигуряване на суверенитета на Република България и изпълнението на съюзните ангажименти в колективната отбрана на НАТО, заявиха още управляващите.

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