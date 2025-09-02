Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме на Румен Радев поведение, което би го поставило в неизпълнение, коментира Росен Желязков

1670 Снимка: БТА

Правителството е изпратило на президента Румен Радев искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), съобщи пред журналисти в Бургас премиерът Росен Желязков. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията, припомни министър-председателят.

"Законът казва, че в рамките на един месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента. Ние все още сме в съгласувателна процедура, много след указа за освобождаването на Пламен Тончев, и все още не приемаме решения, защото очакваме официалната позиция на президента, не само изказана", посочи Желязков, цитиран от БТА.

Той добави, че официалната позиция означава писмено до Министерския съвет по повод на съгласувателното писмо да се произнесе дали се съгласува или не се съгласува. "Иначе си говорим през медиите, което за институции с дългогодишен опит изобщо не звучи сериозно и създава още една предпоставка за недоверие в обществото", коментира премиерът.

Попитан да коментира изказването на президента Румен Радев за "брутална чистка" в ДАНС, премиерът каза, че по темата има "абсолютно неразбиране или дезинформация". "Брутална чистка" - това е доста литературно метафорично изказване. Няма данни за каквото и да е, което да навява на някакви сталинистки методи или нещо, което се свързва с тази терминология", каза Желязков.

На въпрос дали има срок, в който президентът трябва официално да изпрати своя отговор, премиерът обясни: "Законът казва, че в едномесечен срок трябва да се направи предложението. Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме на президента поведение, което би го поставило в неизпълнение, и считаме, че сигналът към обществото е за взаимодействие, а не за разединение, независимо че такова се наблюдава".

На 30 август президентът Радев заяви, че няма да подпише указ за назначаване на нов председател на ДАНС, защото според него става дума за "брутална чистка", организирана от хора с наложени санкции за корупция. Тогава той отказа да назове предложената кандидатура.

Вчера пък от "Демократична България" поискаха оставки в ДАНС, спешно събиране на Съвета за сигурност към Министерския съвет, извънредно заседание на парламентарната комисия за контрол над службите и изслушване на премиера Росен Желязков в парламента. Това стана ясно от реакциите на лидера на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод предполагаемата руска атака спрямо навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен, докато каца на летището в Пловдив в неделя. Русия междувременно отрече да е намесена в заглушаването на заглушаването на GPS-сигнала.

Зам.-председателят на парламента Атанас Атанасов обаче е категоричен, че става въпрос за "руска хибридна атака" и настоя за отстраняването на временния шеф на ДАНС Деньо Денев, който оглавява контраразузнаването до назначаването на титуляр. По-рано съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че подкрепят намерението на президента Румен Радев да откаже да го назначи за постоянно на поста.

