1080 Снимка: ЦИК

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С около процент и половина дръпна минималната разлика пред втория временният водач на президентския вот Илияна Йотова, сочат междинните резултати на ЦИК при 47,39% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии.

Данните са към 2:00 часа след полунощ от сайта на Избирателната комисия. Час преди това двойката Гюров - Кандев беше стопила разликата до 3,1% между тях и временните водачи Йотова - Вълчев.

Резултатите от изборите за президент и вицепрезидент показват следното разпределение:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 35,4%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 30,7%

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Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13,1%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4,4%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4,1%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2,4%

Не подкрепям никого - 4,4%

Резултатите от 100% паралелно преброяване на социологическите агенции пък показаха следното: по данни на "Тренд" Йотова получава 36.5%, Гюров - 31%, по данни на "Мяра" Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%, по данни на "Алфа Рисърч" Йотова има 34,6%, Гюров - с 32,7%.

Според "Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%.

Ниската избирателна активност улеснява обработката на протоколите в СИК и РИК, предаването им и целият процес върви много по-бързо, отколкото на минали избори. Това показва и безпрецедентно бързата обработка на данните на сайта на ЦИК, където никога към този час не е имало толкова висок процент от представени междинни резултати.

Едва 15,95% активност към 16.00 ч., отчита ЦИК. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.