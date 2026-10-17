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Трябва да пазим българския корен и българската идентичност в днешния размирен и труден свят, в който често губим ориентир. Самочувствието ни на българи, наследници на близо 14-вековна история и здравият ни корен не позволяват да ни повалят бурите на днешния ден. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща с граждани в Белоградчик, където беше гост на кулинарния празник "Вкусовете на белоградчишката есен".

Президентски избори 2026

"Тук живеят и работят истински родолюбци, които всеки ден с труда си дават много на България. Белоградчик е перлата на Видинския край, за чието развитие трябва реално да се погрижим след години на празни обещания и скъпи стратегии", обърна се Йотова към хората, дошли да я подкрепят за изборите на 25 октомври. 

Тя призова за повече инвестиции в този регион, за да може младите хора да имат перспектива, а възрастните хора - достойни старини. 

Илияна Йотова посочи, че България отваря нова страница, в която няма разделение и независимо от различията "се събираме в диалог и съгласие за важните въпроси".

"Разчитаме на смелите и отговорни хора в правителството и Народното събрание да направят най-добрия бюджет за хората и за общините, които от две години са със замразени проекти. Стига повече безвремие и пропуснати ползи за страната и хората", заяви кандидатът за президент.

Йотова и гражданите в Белоградчик обсъдиха и необходимостта от мирни преговори за край на войната в Украйна.

"Засилена е дипломатическата дейност на всички нива от България, искаме да бъдем глас на мира и това се уважава от нашите партньори", подчерта Илияна Йотова.

С подкрепата на: Платена публикация на ИК Илияна Йотова - Кирил Вълчев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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