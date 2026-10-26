Йотова увеличава леко дистанцията от Гюров при 98,99% обработени протоколи
Трети остават кандидатите на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.574%
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Междинните резултати, изнесени на сайта на ЦИК към 08:00 часа на 26 октомври 2026 г., показват леко увеличаване на дистанцията - 2,715%, между Илияна Йотова и Андрей Гюров при обработени 98,99% СИК протоколи в РИК. Двамата отиват на балотаж на 1 ноември.
Президентски избори 2026
Йотова и Вълчев водят след първия тур на президентските избори с 34.699%, като за тях са гласували 524 913 избиратели.
Вторите - Андрей Гюров и Георги Кандев, събират 31.984%, което се равнява на 483 846 подадени гласа за тях.
Трети са кандидатите на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.574% (190 220 гласа).
На четвърто място се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) с 4.614% (69 802 гласа).
Веднага след тях, на пета позиция с 4.419% (66 843 гласа), се нарежда вотът на избирателите, маркирали квадратчето "Не подкрепям никого".
Шести са кандидатите на ПП "Величие" Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.796% (57 422 гласа).
Седми в междинното класиране остават Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.399% (36 290 гласа).
Обработката на данните върви с изключително висока скорост, като към 08:00 ч. сутринта са обработени почти 99% от протоколите на СИК в РИК. Ниската избирателна активност улеснява обработката на протоколите в СИК и РИК, предаването им и целият процес върви много по-бързо, отколкото на минали избори.