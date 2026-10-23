Държавният глава е категорична, че са налице пропуски и очаква всеки момент доклада на началника на държавните охранители

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Президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев.

"На този етап лично аз виждам пропуски и очаквам оставки. Да, ще поискам оставката на ген. Емил Тонев", заяви Йотова пред журналисти.

"Още вчера вече тръгна проверка в Националната служба за охрана. Чакам първите резултати и всеки момент докладване на началника за изясняване на всичка обстоятелства около този инцидент", добави тя.

Малко по-късно дойде и отговорът на генерал-майор Емил Тонев. Шефът на НСО заяви готовност да подаде оставка от заеманата длъжност, обявиха от службата в прессъобщение.

"В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година. Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката. При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност", се посочва в пресинформацията.

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Оставката му обаче подлежи на съгласувателна процедура с Министерския съвет, което ще рече, че следва да бъде оповестена и позицията на премиера Румен Радев.

Назначаването на началника на НСО се извършва с указ на президента след съгласуване с Министерския съвет, гласи законът за службата. Мандатът на ръководителя на службата е 5 години. Настоящият началник на гардовете от държавната охранителна служба кара втори мандат, след като беше преназначен на поста от президента Румен Радев през август 2025 г.

По думите на Йотова пропуските на гардовете са най-малко в две направления, като визира и охраната на председателя на парламента, така и прекомерните действия на гарда спрямо журналистката, която трябваше да неутрализира. "Както по отношение охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашия колега Соня Колтуклиева. Това, което мога да кажа на този етап, аз лично виждам пропуски и очаквам резултати", заключи президентът.

Причината за поисканата оставка на шефа на НСО е инцидентът и последвалият скандал два дни преди изборите с изблъсканата и съборена на земята журналистка от ПИК Соня Колтуклиева. Тя отвори вратата на колата на НСО, в която беше председателката на парламента Михаела Доцова, при което гардът я неутрализира с груба сила, така че жената падна по гръб и на главата си на тротоара.

Вследствие на инцидента Колтуклиева е с контузия на рамото и може да се наложи операция.

Гардът вече е задържан, след като късно снощи сам отиде във Военната прокуратура и го отведоха с белезници.

Преди това НСО започна спешна проверка по случая, а президентът Йотова настоя за поемане на отговорност при установяване на нарушения от служителите на охранителната служба.

НСО е служба, която е на подчинение на държавния глава и именно заради това част от опозицията снощи поиска дори оставката на самата Йотова - това прозвуча в реакцията на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

ГЕРБ от своя страна вече събраха 39 подписа за оставката на Михаела Доцова, поканиха и депутатите от останалите опозиционни групи в НС да се присъединят, за да осигурят необходимите 80 по закон за свикване на извънредно заседание и предприемане на процедура по свалянето на Доцова. Оставката беше поискана преди това и от ПП и ДБ.

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