739 Скрийншот: ЦИК

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Подкрепата за двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев премина психологическата бариера от 1 милион гласа на изборите за президент и вицепрезидент. Данните са към 02:00 часа тази нощ.

Двамата печелят изборите с 57,36% от гласовете, според данните от 92,39% от обработените протоколи в ЦИК. Вторите след тях, които загубиха балотажа, Андрей Гюров и Георги Кандев, събират 39,68% от гласовете.

Йотова и Вълчев получават 1 022 503 гласа, докато за Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 707 310 избиратели. Още по време на първия брифинг след края на изборния ден двойката, зад която застанаха от ПП, ДБ и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов признаха загубата си и победата на опонентите, но изразиха изненада от неочакваната за тях голяма разлика.

За сравнение - на първия тур миналата неделя Йотова-Вълчев получиха 528 951 от гласовете, а за Андрей Гюров и Георги Кандев гласуваха 486 232 избиратели.

Това ще рече, че на балотажа победителите са добавили към актива си от гласове нови 493 552 към момента, а от своя страна загубилите са получили допълнително 221 078 гласа.

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Опцията "Не подкрепям никого" са избрали - 52 846 души, сочат междинните данни на ЦИК.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент според паралелното преброяване на социологическите агенции.

Избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% към 16.00 часа при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

Приключи изборният ден и за сънародниците ни, които гласуваха на територията на Европа, съобщиха от Външно министерство. Зад океана вотът продължава.

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