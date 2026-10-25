Кирил Вълчев призова Георги Кандев на дебат с думите "Да бъде мъж!" и да не се скрие

15627 Снимка: БТА

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Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев застанаха пред медиите за своя пръв анализ след първия тур на президентския вот, за да декларират, че ще продължат с позитивните послания и в седмицата до балотажа, независимо че всички опоненти са водили негативна кампания срещу тях.

"И ние това ще правим през следващата една седмица: ще разговаряме още по-категорично с нашите избиратели, с всички български граждани, защото смятам, че България има своята силна позиция. България има своята суверенна политика, разбира се, с нашите партньори. Но това е много важно, защото, като президент на всички българи, аз не искам по площадите по нито един повод да се веят чужди знамена. Аз искам само българските знамена", наблегна Йотова.

Добави, че иска да види сигурност за хората, които мислят за своето бъдеще, за това как да развиват бизнеса си, как да работят за децата, за младите хора. "Това са моите послания", заяви Йотова.

"През цялото време на кампанията аз имах положителни послания. Моята кампания беше по проблемите, които България трябва да решава. Ние не се вписахме в деструктивните кампании, ние не правихме кампания срещу нашите опоненти. За сметка на това пък всички правиха срещу нас такава кампания", обобщи тя.

Йотова даде да се разбере, че няма да търси партийна подкрепа за втория тур, но призна, че пасуването на избирателите на ГЕРБ е довело до ниската активност на вота.

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"Неучастието на втората политическа сила се отрази на избирателната активност. Ние ще се обърнем отново към всички. Искам да споделя известна тревога - илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим промяна в страната. А ние трябва да променяме много. Нашите послания ще бъдат към всички български граждани", заяви пред медиите президентът.

Йотова предупреди, че в противен случай страната ще се върне към безвремието, което е било време на разделение и конфронтация. "И аз не бих искала България още веднъж да бъде управлявана от сглобки", подчерта Йотова. "За да не върнем страната си, да не върнем България отново в годините на безвремието, в което пропуснахме толкова много ползи", добави президентът.

Йотова подчерта, че неслучайно е говорила по време на кампанията, че ще бъде президент на мира, защото без сигурност няма развитие.

"В следващите години България има своя просперитет. Ние държим златна карта в Югоизточна Европа. Ние ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността и на целия континент. И това, което искам още да кажа, е, че в Европа бушува война. Аз през цялото време говорих за това, че съм български президент, който ще бъде президент на мира, защото без мир няма сигурност и няма просперитет. А ние сме длъжни да оставим на българските граждани възможност за бъдеще и за развитие", декларира Йотова.

Илияна Йотова благодари на избирателите, които не се изплашили и не спазили "някои принуждения да си стоят вкъщи". Тя отклони въпроси за това дали е била достатъчна подкрепата и включването в кампанията на "Прогресивна България", като се обоснова с все още липсващите данни от секции по места и обеща допълнителен анализ и коментар. По думите на Йотова в щаба ще си направят и своите анализи дали и къде са допуснали слабости в кампанията.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев напомни, че за първи път в историята на страната "жена побеждава на президентски избори" и той смята, че това ще се случи и на балотажа, а България ще има жена за президент.

И отправи оферта към Георги Кандев да се явят заедно на дебат. "Да бъде мъж! Каня го на дебат. Надявам се да не се скрие, както направи в "Референдум" на БНТ", заяви Вълчев.

Малко по-рано, по време на брифинга на Андрей Гюров и Георги Кандев, кандидатът за вицепрезидент, подкрепен от ПП и ДБ, заяви, че дебат ще има само между претендентите за държавен глава.

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