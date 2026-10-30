5694 Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

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Не очаквам решението на Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров да създаде повече интрига. Очаквам да получим гласовете и избора на българските граждани, както твърдяхме по време на цялата кампания. Нищо не се е променило. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова в предаването "Лице в лице" по бТВ.

"Прочетохме изявлението на Демократичния форум. За мен текстът не е нов. Нов е призивът на Бойко Борисов, който подкрепи двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Това е неговият личен избор и всеки има право на това", посочи тя. Йотова констатира още, че атаките срещу правителството са започнали още в изборната нощ след първия тур.

По повод подадената оставка на началника на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев Йотова уточни, че не е казвала, че ще я приеме.

"В предишното ни интервю казах, че шефът на НСО е подал оставката си, но не казах, че ще я приема, а че ще има съгласувателна процедура, така, както е в закона", посочи тя. "Ген. Тонев, като началник на НСО, постъпи честно, отговорно и доблестно като български офицер. Оттук нататък чакаме проверките и заключенията на военна прокуратура, за да вземем решението си", каза Йотова.

По думите ѝ междувременно са се появили и допълнителни факти, които трябва да бъдат взети предвид. Тя намекна, че оставката може и да не бъде приета.

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"Има шанс за всичко и за всякакво решение, нека да изчакаме резултатите. Радев също като мен чака резултатите от проверките. Не можем да вземем главата на един човек без да видим всички факти, не сме хора, които действаме емоционално и първосигнално", каза тя за себе си и за премиера. Йотова уточни, че окончателното решение ще бъде взето според резултатите от проверките.

Йотова посъветва бившата министърка на правосъдието Надежда Йорданова да не влиза в детайли по казуса за помилванията, като посочи, че всички документи вече са в прокуратурата и дори делото е разпределено. Президентът заяви още, че е била готова да обясни всичко за помилванията пред Народното събрание, но не е получила покана от никого от онези политици, които са водели кампанията срещу нея.

Президентът потвърди, че е готова да се обади и да говори за мир с Путин, като поясни, че ще го направи след изготвяне на позицията си заедно с институциите и българския парламент. "Ние можем да извършваме тази медиаторска функция, но още повече вярвам, че сме способни всичките 27 държави да имаме обща позиция. Аз съм абсолютно убедена, че сме в състояние да изработим обща европейска позиция за преговори", коментира Йотова.

По повод разговора на финандския президент и норвежкия премиер с Кремъл преди ден, Йотова коментира: "Прави ли ви впечатление риториката колко се обра и стана по-умерена?"

"Наистина аз виждам много сериозни опити да се водят истински преговори в следващите седмици. Има вече достатъчно сериозни проекти как да изглежда този мир, неизбежно ще има компромиси", заяви държавният глава.

По повод реакцията на Кирил Петков, който нарече лъжа казаното от Йотова по време на дебата в БНТ за неговото суспендиране на българската позиция за РСМ по тъй нареченото "френско предложение" и се закани да я съди, президентът повтори фактологията. "През януари 2021 г. Румен Радев свиква спешно КСНС заради променената позиция на правителството на Кирил Петков, която дава съвсем друга насока на позицията", заяви Йотова. Тя добави, че в редакцията на Петков е имало дори 6-месечен срок за промяна на текстовете.

Тя коментира и отношенията си с Румен Радев, като подчерта, че съвместната им работа през годините не е пречка за кандидатурата ѝ. "Това, че съм работила с Румен Радев дълги години, в никакъв случай не е проблем. Даже очаквам много повече гласове, които са подкрепили "Прогресивна България", посочи тя. Йотова определи работата си с Радев като един от най-добрите периоди в политическата си кариера и заяви, че се гордее с постигнатото през близо десетте години съвместна дейност.

Заедно с нея в студиото на бТВ беше и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, който посочи, че няма нужда от промяна на правомощията на президентската институция. "Ние кандидатстваме за тази работа, не за да сменяме длъжностната й характеристика", коментира той. Вълчев обясни още, че само Народното събрание може да го освободи като директор на БТА, както то го е избрало с пълно мнозинство и без нито един глас "против".

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