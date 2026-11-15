Мирът не е нито гарантиран, нито вечен, каза на форума в Камбоджа българският президент

1140 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Трябва да помним, че мирът не е нито гарантиран, нито вечен. Той изисква нашия ежедневен ангажимент, каза президентът Илияна Йотова на откриването на ХХ Среща на върха на Франкофонията, която се провежда в столицата на Кралство Камбоджа Пном Пен. За това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Темата на форума, който събира участници от 90 страни членки на франкофонската общност, е "Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност". Срещата цели да призове участващите държавни и правителствени ръководители да насърчат диалога, мирното разрешаване на спорове и устойчивото развитие в полза за всички. България, като пълноправен член на Международната организация на Франкофонията от 1993 г., играе активна роля като неин член в Източна и Централна Европа.

"Често говорим за мир, но какво означава той за всеки? За майката това е сигурността да види детето си да се завръща у дома. За младия човек това е възможността да изгради бъдещето си. За нацията това е свободата да избере собствената си съдба", каза още президентът, цитирана от прессекретариата. Държавният глава изтъкна, че във време на кризи в целия свят и недоверие е обща отговорността към принципите на Организацията на обединените нации.

Илияна Йотова акцентира върху продължаващата почти пета година война в Украйна, която вече влезе и в Черно море. Тя подчерта, че Черно море е общо стратегическо пространство, което засяга не само страните около него, но и цяла Европа, има и ключова роля за световната продоволствена сигурност.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Черно море трябва да остане зона на споделена сигурност, свободно корабоплаване и международно сътрудничество", каза тя, цитирана от БТА. Президентът отново настоя за мораториум върху бойните действия в басейна. Тя призова за активната роля на Европа, която да участва с предложение в преговорите за мир между Украйна и Русия, и изрази надежда ЕС да се включи още в следващия кръг преговори.

"Не можем да обещаем на бъдещите поколения свят без трудности. Но имаме задължението да им предадем свят, в който диалогът надделява над насилието, сътрудничеството замества недоверието и човешкото достойнство е водещ принцип", заяви Илияна Йотова. Тя изтъкна, че за България международното сътрудничество, политическият диалог и солидарността са основни инструменти за предотвратяване на кризи и изграждане на трайно сътрудничество.

Президентът подчерта, че България ще продължи да участва активно в усилията на Франкофонията да насърчава мира, стабилността и споделения просперитет. По думите ѝ Международната организация на Франкофонията притежава изключително предимство – многообразието на своите народи, опит и култури, което не само обединява, но и дава много възможности за единодействие.

Юбилейната 20-а среща на върха на Международната организация на Франкофонията започна по-рано днес . Преди нея Илияна Йотова беше посрещната от краля на Камбоджа Нородом Сиамони и генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо. Първата дама на Камбоджа - Чанмони Хун Манет, придружи президента Илияна Йотова във Франкофонското село след пристигането на българския държавен глава в Пномпен за участие в срещата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.