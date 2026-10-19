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Дипломацията е пътят за решаването на конфликтите в Близкия изток и Украйна според президента Илияна Йотова и външния министър на Китай Ван И. Двамата разговаряха на "Дондуков" 2.

Китай

Сред акцентите в беседата им бяха конфликтите в Близкия изток и Украйна, като двете страни се обединиха около позицията, че тяхното разрешаване изисква активни дипломатически усилия.

"Живеем във времето с най-много конфликти след Втората световна война. Днешният свят се нуждае от повече доверие и отговорност. Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си", заяви Илияна Йотова, цитирана от прессекретариата на президентството. Тя подчерта негативния ефект от войните върху икономиките и социалните системи на страните. Китайският външен министър Ван И изтъкна изказването на българския държавен глава на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, чийто акцент беше мирът и усилията държавите с диалог да преодоляват различията.

На срещата в президентската институция двамата обсъдиха и перспективите за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република.

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По време на разговора президентът Йотова открои дългогодишните партньорски връзки между двете страни, изградени на базата на взаимно доверие и приятелство. Обща бе позицията, че подписаната съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство между президентите Румен Радев и Си Дзинпин през 2019 г., е дала положителен тласък в развитието на двустранните отношения. Илияна Йотова и Ван И отбелязаха перспективите за задълбочаване на сътрудничеството в редица сфери, сред които икономиката, търговията, образованието, културата.

Външният министър на Китай определи срещата с президента като ясен показател за нивото на приятелство между двете страни. По думите на Ван И формираното редовно българско правителство след парламентарните избори през април е стабилна основа за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Китай, както и за по-бързото реализиране на вече започнати съвместни проекти. Дипломатът благодари на Илияна Йотова за последователната й подкрепа за развитието на българо-китайските отношения.

Държавният глава постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, като по думите й това ще създаде възможност за подобряване на бизнес контактите и културните връзки между двата народа. От българска страна бе изразена надежда родните селскостопански стоки да получат по-лесен достъп до китайския пазар.

Преди разговора с Йотова китайският гост обсъди перспективите пред българо-китайските отношения с премиера Румен Радев.

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