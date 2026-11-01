Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас и президент на мира
"Ако от сутринта моите политически опоненти си търсят алиби за загубата, остава за тяхна сметка", коментира държавният глава
Чуйте статията:
Кандидатът за президент Илияна Йотова упражни правото си на глас на втория тур на президентските избори. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" в столицата.
Президентски избори 2026
"Гласувах за силна България със собствен глас, страна суверенна в своите решения, която може сама да изковава съдбата си и да има силен глас на международната сцена. Гласувах за президент на мира. Гласувах за това да оставим на вас - младите хора и на всички българи спокойно бъдеще, в което всеки ще може да развива себе си, да защитава своите интереси, а ние като отговорни управленци да направим така че децата ни да останат в България, да не се страхуват от несигурност и нестабилност. България ще има своя просперитет", заяви тя, след като даде своя вот.
"Гласувах да имаме силен президент, който уважава и спазва българската Конституция, а не се променя според политическата конюнктура. Гласувах за това чрез диалог, разговор да търсим и да намираме националното съгласие и всички български институции да работим за хората в България, не да се блокираме и саботираме помежду си", каза още тя.
По думите ѝ цялата й предизборна кампания е била подчинена на диалог с българските граждани и сподели, че на балотажа очаква по-висока избирателна активност спрямо първия тур на изборите на 25 октомври.
Йотова призова всички българи да гласуват в Деня на будителите с думите: "Нека не ни спира лошото време, а дъждът да бъде живителна сила, която да възражда страната ни."
Попитана за коментарите на нейните политически опоненти относно сигнали за нарушения и купуване на гласове, Йотова беше категорична: "Надявам се, че в този ден моите политически опоненти ще престанат с истерията. Мисля, че каквото направиха до този момент, беше достатъчно. А ако още от сутринта си търсят някакво алиби за загубата, то си остава за тяхна сметка".
В отговор на въпрос за бюджета за 2027 г. кандидатът за президент заяви, че за нея най-важното в него е да бъдат защитени интересите на бедните хора, доходите, парите за майките и това да не се повишават цените поне на топлото и светлото в следващите месеци. Тя посочи, че в цяла Европа е трудно, но изрази оптимизъм, че ще бъдат намерени добри решения. По думите ѝ се чака оценка на ЕК по проекта за държавен бюджет, тъй като е първият в евро.
Йотова поиска "конфронтацията и злобата" от предизборната кампания да не се пренесе в пленарната зала при обсъжданията за бюджета. "Сигурна съм, че ще отмине с кампанията и там, мъдро и разумно, ще разгледаме всички цифри, за да можем да преминем най-леко, всички заедно, през тази криза. Убедена съм, че можем да го направим", добави тя.
НАЙ
Публикуваха нова порция резултати
"Билд": Тази нощ беше истински ужас (снимки/видео)
Изтекоха първи резултати от вота
Камъни, барикади и водни оръдия: Поколението Z се разбунтува в Германия (снимки)
Бащата на обвиняемия за кибер атаки с ИИ хакер е убит при престрелка в София преди 2 г.
Камъни, барикади и водни оръдия: Поколението Z се разбунтува в Германия (снимки)
"Билд": Тази нощ беше истински ужас (снимки/видео)
Украински дронове подпалиха руски завод на "Лукойл"
България ще поиска 2 млрд. евро компенсация от Брюксел за атаките в Черно море
Коктейли "Молотов", сълзотворен газ и полицаи в пламъци по улиците във Франция (снимки)