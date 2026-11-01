"Ако от сутринта моите политически опоненти си търсят алиби за загубата, остава за тяхна сметка", коментира държавният глава

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Кандидатът за президент Илияна Йотова упражни правото си на глас на втория тур на президентските избори. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" в столицата.

"Гласувах за силна България със собствен глас, страна суверенна в своите решения, която може сама да изковава съдбата си и да има силен глас на международната сцена. Гласувах за президент на мира. Гласувах за това да оставим на вас - младите хора и на всички българи спокойно бъдеще, в което всеки ще може да развива себе си, да защитава своите интереси, а ние като отговорни управленци да направим така че децата ни да останат в България, да не се страхуват от несигурност и нестабилност. България ще има своя просперитет", заяви тя, след като даде своя вот.

"Гласувах да имаме силен президент, който уважава и спазва българската Конституция, а не се променя според политическата конюнктура. Гласувах за това чрез диалог, разговор да търсим и да намираме националното съгласие и всички български институции да работим за хората в България, не да се блокираме и саботираме помежду си", каза още тя.

По думите ѝ цялата й предизборна кампания е била подчинена на диалог с българските граждани и сподели, че на балотажа очаква по-висока избирателна активност спрямо първия тур на изборите на 25 октомври.

Снимка: БТА

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Йотова призова всички българи да гласуват в Деня на будителите с думите: "Нека не ни спира лошото време, а дъждът да бъде живителна сила, която да възражда страната ни."

Попитана за коментарите на нейните политически опоненти относно сигнали за нарушения и купуване на гласове, Йотова беше категорична: "Надявам се, че в този ден моите политически опоненти ще престанат с истерията. Мисля, че каквото направиха до този момент, беше достатъчно. А ако още от сутринта си търсят някакво алиби за загубата, то си остава за тяхна сметка".

Снимка: БТА

В отговор на въпрос за бюджета за 2027 г. кандидатът за президент заяви, че за нея най-важното в него е да бъдат защитени интересите на бедните хора, доходите, парите за майките и това да не се повишават цените поне на топлото и светлото в следващите месеци. Тя посочи, че в цяла Европа е трудно, но изрази оптимизъм, че ще бъдат намерени добри решения. По думите ѝ се чака оценка на ЕК по проекта за държавен бюджет, тъй като е първият в евро.

Йотова поиска "конфронтацията и злобата" от предизборната кампания да не се пренесе в пленарната зала при обсъжданията за бюджета. "Сигурна съм, че ще отмине с кампанията и там, мъдро и разумно, ще разгледаме всички цифри, за да можем да преминем най-леко, всички заедно, през тази криза. Убедена съм, че можем да го направим", добави тя.

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