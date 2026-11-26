УЕФА трябва да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона, поиска още държавният глава

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Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона. Това заяви президентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод ексцециите преди и по време на мача "Левски" - "Олимпик Марсилия" в Марсилия.

Двубоят бе белязан от грозни сцени преди неговото начало, когато около 200 ултраси на френския тим необезспокоявано прекосиха половината трибуни на 66-хилядния стадион и атакуваха българските фенове.

Първо бяха нападнати привърженици от така наречената "Категория 1", които в повечето случаи са семейства и близки на самите играчи, а след това ултрасите на Марсилия се насочиха към сектора с агитката на Левски, хвърляйки бомби, а появилите се кадри показват палки и бухалки в ръцете им. Има пострадали.

Илияна Йотова добави, че българските власти са готови да окажат необходимото съдействие на нашите сънародници.

"Това поведение е недопустимо", категорична бе тя.

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По думите й нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света.

"Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност. Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа още Илияна Йотова.

Президентът поздрави и българските баскетболни национали за победата над Дания.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя кабинетът "Радев" незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти за ексцесиите на "Велодром".

"Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион "Хейзел!", написа той.

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