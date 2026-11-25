Президентът настоя за ефективни наказателни механизми и активна обществена позиция срещу всяка форма на насилие

97 Снимка: БТА

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Всеки ден трябва да говорим, да се борим, да осъждаме, да наказваме насилието срещу жени. В днешния международен ден срещу насилието над жени трябва с още по-висок глас и категорично да заявим, че мълчанието и бездействието дават сили на насилниците. Това заяви в официалния си фейсбук профил президентът Илияна Йотова.

"Проблемът не е личен, той е обществен - тежка диагноза за обществото и държавата ни, които не успяват да намерят работещите мерки", написа държавният глава.

Според Йотова битката минава през възпитанието, образованието, ефективните наказателни механизми. По думите ѝ държавата със своите инструменти и неправителственият сектор с опита и експертизата си участват в тази битка. Президентът подчерта ролята и на всеки човек, който трябва да покаже своята нетърпимост към всяка форма на насилие.

"Само очите ѝ може да издават, че е подложена на насилие. Белезите може да са в душата ѝ. Белезите може да са физически. Тя може да е приятелката, съседката, колежката. Може да е непознатата жена, която се страхува или срамува, мълчаливо се опитва да лекува раните си и да бъде силна - заради децата, заради обществото, което ще я сочи с пръст. Сама, затворена в порочния кръг на насилието и сподавените сълзи...", пише още Йотова.

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За справянето с насилието над момичета и жени, освен законодателни мерки, е нужна и силна обществена нетърпимост, която ще пречупи и страха у жертвите да потърсят помощ, каза преди няколко месеца президентът Илияна Йотова на среща в президентската институция с победителките в инициативата "Посланик за един ден".

На 25 ноември се отбелязва Международният ден за премахване на насилието над жени. Датата е официално обявена от ООН през 1999 г. и поставя началото на 16-дневна международна кампания срещу насилието.

По данни на Световната здравна организация близо 840 милиона жени по света, или почти всяка трета жена, са преживели физическо или сексуално насилие. През 2024 г. около 50 000 жени и момичета са били убити от свои партньори или членове на семейството - средно по една жертва на всеки 10 минути.

В Европейския съюз 30,7% от жените съобщават, че са преживели физическо или сексуално насилие, а в България делът им е 11,9%. Страхът, срамът и обществените нагласи обаче често възпрепятстват пострадалите да потърсят помощ.

По данни на социологическа агенция "Тренд" 18% от българите смятат, че жертвите на домашно насилие може да са направили нещо, с което да са го заслужили.

По повод международния ден в шест български града са планирани протестни шествия под надслов "Нито една повече". Организаторите настояват за повече кризисни центрове, достъпна правна и психологическа подкрепа и ефективни мерки за превенция.

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