"Кой подведе господин Гюров за тази изключително нападателна кампания, която се проведе лично към мен, към нашата кандидат-президентска двойка?", попита тя

3426 Снимка: БТА

Чуйте статията:

"Уважаеми господин Радев, без Вас нямаше да се справим", каза победителката на балотажа на президентските избори Илияна Йотова на първия си брифинг след края на изборния ден.

"В последните дни пълна мобилизация искам да благодаря за това, че в нито за един момент не се разколебахте в подкрепата си за мен", добави тя.

Йотова припомни, че преди парламентарните избори Асен Василев каза, че е реалистично "Продължаваме промяната" да спечели абсолютно мнозинство. "След няколко месеца каза, че г-н Гюров ще бъде новият президент на страната", посочи още тя.

"А що се отнася до моето поведение, аз смятам, че с 30-годишна почти биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя", заяви Йотова.

Победителката започна благодарностите си първо към всички български избиратели, включително и на тези, които не са я подкрепили.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Техният вот и техният глас за нас също означава много, защото ще е чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря и на тези активни български граждани, които излязоха, но не подкрепиха никого. Ще направим много сериозен анализ и ще отговорим на техните притеснения и на техните надежди", каза тя.

След това Йотова благодари "изключително много" на управляващата партия "Прогресивна България".

Снимка: Булфото

"Искам да благодаря също на БСП, които, както винаги, бяха до мен в тази изключително трудна битка. Господин Каракачанов, аз ви поканих в инициативния комитет и това, което направихте вие за нас е голяма отговорност. Благодаря ви от сърце. Благодаря на НДСВ, благодаря на партията на д-р Дертлиев, благодаря на всички избиратели от партиите, които на първия тур подкрепиха друга кандидат-президентска двойка, но на втория тур застанаха зад нас", изреди тя.

Йотова благодари и на инициативния комитет за издигането ѝ.

"След този наистина натиск, тази омраза, която се лееше срещу тези хора, нито един от тях не се отказа, нито един от тях не ни изневери до последно, бяха с нас навсякъде. Срещите по страната в телевизионните студия, в дебатите и това за мен е изключително отговорност и наистина сърдечно ви благодаря", заяви тя.

Според Йотова нейната предизборна кампания е била "положителна кампания от първия момент".

"Не си позволихме езика на омразата, на конфронтацията и на разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. За съжаление не получихме същото отношение. Ние говорехме с българските граждани за това, което е над техния всеки ден. Говорехме за доходи, говорехме за мир, говорехме за предизвикателствата и днес те разбраха нашето послание", заяви тя.

Според Йотова опонентът ѝ е направил обратното.

"Кой подведе господин Гюров за тази изключително нападателна кампания, която се проведе лично към мен, към нашата кандидат-президентска двойка? Хората днес с вота си ясно казаха: не така", смята тя.

Два пъти повече избиратели подкрепиха на втори тур България да има за първи път избран президент жена, изтъкна избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев.

"Искам да благодаря специално на българите по света, които гласуваха, те ще бъдат основната ми работа. Другата важна моя работа като вицепрезидент ще бъде да представяме по-добре страната си по целия свят. Аз ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа, където тя е вече 14 века и за демокрацията в нашата страна", обеща Вълчев.

Снимка: БТА

Той добави, че особено внимание ще бъде обърнато на младите хора.

"Ще ги поканим в президентството, за да чуем идеите им за бъдещето на България. Защото най-важното е да приобщим колкото се може повече хора към каузата на България. Каза моето, че разделено царство опустява, нещо, което ние видяхме през последните 40 години почти в България, трябва да направим така че децата да остават в тоя България, а тези, които са заминали да се завръщат", каза още Кирил Вълчев.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.