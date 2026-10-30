Цялата процедура за помилването на "Петричкия Ескобар" е започнала и приключила по време на служебния кабинет на Гълъб Донев, твърди бившият министър на правосъдието

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Не аз като министър на правосъдието, а Румен Радев с указ е назначил комисията, поискала помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, наричан "Петричкия Ескобар", заяви председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова пред медиите в парламента.

"Вместо да признае грешката си и да се извини на българските майки, чиито деца ежедневно се тровят от Огнян Атанасов и субстанциите му, Илияна Йотова отново излъга в хода на кандидат-президентския дебат срещу Андрей Гюров", каза Йорданова, чиято политическа сила подкрепя кандидатурата на Гюров, в свое изявление в Народното събрание.

"Въпреки че прекрасно знае истината, вчера Илияна Йотова продължи с лъжливите си внушения и опита да прехвърли върху мен отговорността за нейния подпис и нейната сбъркана морална преценка. Първо, медицинската комисия, отговорна за състоянието на лишените от свобода, не е предлагала помилването на Огнян Атанасов. Второ, това предложение е направено от Комисията по помилванията, назначена с указ от президента Румен Радев. Трето, мнозинството на Радев и Йотова многократно отказа изслушване в парламента - особено след като излезе видеозаписът, в който Огнян Атанасов се бие в болницата на затвора", каза още тя.

Бившият министър на правосъдието подчерта, че цялата процедура за помилването на "Петричкия Ескобар" е започнала и приключила по време на служебния кабинет на Румен Радев с премиер Гълъб Донев и министър на правосъдието Крум Зарков.

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На същия брифинг съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обвини правителството, че не е предотвратило потапянето на контейнеровоза с 421 големи контейнера на километри от Калиакра заради снишаване пред Кремъл.

"Правителството няма план как да реагира. Знае, че дроновете са руски, но се страхува да ги потопи, да не би Русия да им се разсърди. Страхува се да предприеме каквото и да е действие, за да не тръгне срещу господаря си, който е решил на километри от Калиакра да потопи контейнеровоз с 421 контейнера с опасни товари", каза Ивайло Мирчев.

Мирчев постави няколко въпроса.

Първо, защо не е имало никаква реакция от българска страна, когато 60 минути преди удара с морски дронове по контейнеровоза специализираният френски самолет за радиоелектронна борба ни е предупредил за тях.

На второ място той изтъкна, че в Румъния са базирани испански самолети F-18, с възможност да унищожат дроновете въпреки метеорологичните условия.

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