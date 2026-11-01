Снимка: iStock by Getty images
Изтекоха първи резултати от вота
Канал в YouTube изнася данни за гласуването към 9 часа
0 Снимка: iStock by Getty images
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Първи резултати от днешните избори изтекоха в YouTube >>
В платформата за видео споделяне са оповестени данни от преброяванията към 9 часа >>
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