Снимка: iStock by Getty images
Изтекоха първи резултати от вота
Канал в YouTube изнася данни за гласуването към 9 часа
30176 Снимка: iStock by Getty images
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Първи резултати от днешните избори изтекоха в YouTube >>
В платформата за видео споделяне са оповестени данни от преброяванията към 9 часа >>
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Излязоха нови резултати от изборите
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Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 32,2 и 35,3%, Гюров - между 31,6 и 32,4%
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