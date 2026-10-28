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Изпълнителното бюро на БСП излезе с призив за мобилизация и подкрепа за Илияна Йотова на предстоящия балотаж за президент в неделя.

Президентски избори 2026

ИБ на Националния съвет на левицата изрази искрената си благодарност към всички социалисти, членове и симпатизанти на партията, "които със своя труд, отговорност и лична ангажираност допринесоха за челната позиция, постигната от нашите кандидати Илияна Йотова и Кирил Вълчев на първия тур на президентските избори".

Оттам благодариха на областните и общинските организации, на партийните ръководства, на доброволците, на застъпниците и в цялост на участниците в изборния процес. 

"Спечелихме първия тур, но окончателният избор предстои. В сложната геополитическа обстановка, белязана от войни, напрежение и несигурност, този избор придобива особена тежест. Залогът е мирът, националната сигурност и ролята на България в един все по-непредвидим свят. Държавният глава трябва да бъде гарант за стабилност, да отстоява националния интерес и да не предприема необмислени политически авантюри", заявиха от изпълнителното бюро на БСП.

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"Затова нека в оставащите дни на кампанията не пестим енергия и усилия. Да потвърдим решителността, с която работихме досега, за да се поздравим със значителна победа. Призоваваме всички български социалисти да гласуват в неделя в подкрепа на Илияна Йотова и Кирил Вълчев! За България в сигурни ръце!", призоваха от "Позитано" 20.

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