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Парно ще има, правим всичко по силите си, каза Петър Петров, изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД, пред медиите преди изслушване в Столичния общински съвет заради аварии и спряно топлоподаване, предава БТА.

По думите му авариите са много и са трудни. Петров обясни, че няколко метра след извършен ремонт изскачат нови пробиви, които трябва да се отстранят.

Той заяви, че са подменени над 20 км трасе и до края на годината ще се продължи, за да се получат над 53 км за годината, което според него не се е случвало от десетилетия.

Петров каза, че разбира недоволството на хората, които са прави да са гневни и ядосани. Той припомни, че десетилетия назад е липсвала инвестиция в дружеството, то е било в лошо финансово състояние съответно - и в лошо техническо състояние.

По-късно пред съветниците в СОС Петров обяви, че към 30 октомври тази година "Топлофикация София" е подменила над 40 км топлопроводна мрежа, като се очаква до края на годината да се обновят 53 км. Столичния общински съвет е принципал на "Топлофикация София".

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"Топлофикация София" има 467 000 абоната, поддържа 1045 км мрежа, по която има 21,5% загуби. През годините са натрупани различни проблеми, голяма част от които са свързани с липсата на достатъчно финансови средства, каза още Петров. Стремежът на дружеството е постигането на рекордни темпове при подмяна на трасетата, посочи директорът и изрази съжаление, че резултатът не е толкова видим за гражданите. "Бих казал дори, че за тях той практически е невидим, защото ги интересува едно основно нещо - да имат отопление в домовете си и то на достъпна цена", каза директорът.

Петър Петров информира, че към момента броят на авариите с прекъсване на топлоподаването е 89, а тези без прекъсване на подаването на топла вода са 425. Според него за решаването на проблемите с авариите е необходимо известно време. Не можем да възстановим трайно услугата без постоянни инвестиции и подмяна на трасетата, посочи директорът на "Топлофикация София".

По думите му дружеството е поставено в своеобразен регулаторен капан. Когато искаш да ремонтираш и подменяш мрежата, са необходими финансови средства, тези средства обаче не постъпват като приходи, каза Петров. Той попита какво трябва да направи "Топлофикация София", за да компенсира загубите, които се генерират вследствие на различните лихви, непризнатите разходи и останалите регулаторни ограничения като изтъкна, че дружеството не е инвестиционен фонд, който да инвестира в различни стартъп компании. Ние сме дружество, което трябва да предоставя социална услуга, подчерта директорът. Когато дружеството продава топлинна енергия на цена, която следва да бъде социално поносима, а компенсацията от страна на държавата не покрива реалните разходи, сметката се плаща от дружеството, а тежестта се понася и от гражданите, посочи Петров.

Петър Петров обяви, че към настоящия момент задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" са в размер на 915 млн. евро, а към "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) - 403 млн. евро. До 2025 г. към "Булгаргаз" лихвата е 11,91%, а от 2026 г. - 10,40%, а към БЕХ лихвите са съответно 15-16%. От 2026 г., след намаляването на законната лихва и промяната на основния лихвен процент от 10 на 8 пункта, лихвите стават съответно 13-15%, информира директорът на дружеството. Той поясни, че това означава увеличение от 2011 г. до настоящия момент на дълга с близо 111 милиона евро. По думите му непризнатите от регулатора разходи за периода от 2011 г. досега възлизат на 929 милиона евро. Директорът каза, че ако се съпоставят непризнатите разходи със задълженията на дружеството и се приспаднат изплатените лихви, ще се получи по-пълна представа за реалното финансово състояние. Според Петров в момента се говори за общо задължение в размер на 1,3 млрд. евро, но реалният размер на дълга е около 390 млн. евро.

Петър Петров съобщи, че служителите, които се занимават с отстраняването на авариите в районите "София - Изток" и "София - Запад", са общо 185 души, а в цялото дружество работят 353 човека. Това са хора, които ежедневно са на терен и работят, включително с извънреден труд, използвайки всички възможности, които нормативната уредба позволява, за да можем да предоставяме качествена услуга. Петров каза, че има значително увеличение на авариите в топлофикационен район "София - Изток", в район "Земляне" и в район "Люлин". В останалите райони стойностите са сравнително еднакви през годините. Причината е, че се достига момент, в който при започване на отстраняването на една авария възникват допълнителни затруднения, коментира директорът на дружеството.

След локализиране на аварията и спиране на топлоподаването започват изкопните дейности. След това трябва да се установи точното място на повредата по топлопровода и той да бъде подменен, обикновено в рамките на 24 часа, обясни Петров начина на работа на терен при авария. При последващото запълване на топлопроводите и възстановяване на топлоподаването обаче по трасето започват да се появяват нови пробиви. Отстраняваме аварията на едно конкретно място, а на три метра по-надолу възниква нов пробив, разказа той. И подчерта, че няма как дружеството да организира дейността си така, че да бъде изпратен същият екип в друг квартал за отстраняване на друга авария, преди да е приключил работата си на мястото на първата.

По-рано днес парламентът отхвърли предложението на "Възраждане" в дневния ред за четвъртък да влезе изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с техническото и финансовото състояние и дейността на "Топлофикация София" ЕАД, последиците от авариите и плановите ремонти за засегнатите абонати, нарастващите задължения на дружеството и резултатите от контрола, упражняван от Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Преди темата с "Топлофикация София" да се обсъди в Общинския съвет, пред сградата на Общината се бяха събрали хора да изразят недоволството си от постоянните аварии и липсата на парно.

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