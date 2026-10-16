Водещите в сутрешния блок прекъснаха интервюто на кандидат-президента след нарушаване на етичните правила

36758 Стопкадър от БНТ

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Предизборното интервю на кандидата за президент от партия "Истината и само истината" Венцислав Ангелов в сутрешния блок на БНТ бе преждевременно прекратено. Водещите Христина Христова и Симеон Иванов спряха участието му след използване на обидни квалификации в ефир. Решението бе взето на основание сключеното споразумение за отразяване на кампанията и правилата на ЦИК и СЕМ срещу езика на омразата.

Още в първите минути на разговора журналистите припомниха регламента за провеждане на предизборните диспути в обществената медия. Те предупредиха госта за възможността разговорът да бъде спрян при нарушаване на добрия тон. По време на изказването си Ангелов, известен и с прозвището Чикагото, разви поредица от тези за управление на тайни общества и подмяна на машинния вот.

Напрежението ескалира при въпрос за професионалния му път. Кандидатът за държавен глава започна да разказва как се е променил след престоя си в кипърски затвор, но за втори път употреби дума с антисемитска конотация. Това предизвика незабавна реакция на водещите, които вече го бяха предупредили.

Ангелов не прие забележката, влезе в спор и настоя, че думата се използва за назоваване на "хазарската мафия", а не за обида. Водещата Христина Христова не прие твърдението му и обяви край на разговора с аргумента, че обществената телевизия няма да търпи подобно отношение. Излъчването бе прекъснато, докато от студиото се чу как кандидатът за президент извика: "Анатемосвам ви!".

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След паузата екипът на сутрешния блок отново разясни пред зрителите основанията за свалянето на госта от екран.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.