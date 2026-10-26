9874 Снимка: БТА

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Представители на секционните избирателни комисии от трите избирателни района в София приключиха рекордно бързо предаването на протоколите. В зала "Арена 8888 София". Първият бус с членове на подвижна комисия пристигна около половин час след края на изборния ден. А финалът на предаването на изборните книжа беше в около 04:00 сутринта.

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Случаите на машини, дали дефект, са единични. Подобна беше картината в цялата страна, единствено в Кърджали процесът се забави с часове.

Сериозно нарушение на изборните правила е установено в столичния район "Подуяне". Избирател е получил възможност да гласува три пъти с машина в секция, разположена в 130-о училище, съобщи председателят на 24-та Районна избирателна комисия в София Йордан Топалов, предаде Нова телевизия.

По думите му председателят на секционната избирателна комисия е разрешил на един и същи гражданин да повтори машинното гласуване, докато не бъде отпечатана разписка, която да отговаря на очакванията му.

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"Този човек си гласува три пъти. Това няма как да се установи после. И пак му дали, докато не излезе перфектна разписка. Така човек може да гласува и по пет-десет пъти", коментира Топалов.

Той уточни, че председателят на въпросната секционна комисия е от квотата на ДПС. Според разказа му при поискани обяснения председателят е отговорил, че хората трябва да могат да упражнят правото си на глас.

От Районната комисия вече са съставили протокол за установеното нарушение и предстои прокуратурата да бъде сезирана.

"Не може председател, който е преминал обучение, в един момент да не се съобразява с разпоредбите на ЦИК и РИК", заяви Топалов, като изрази недоумение от действията на секционната комисия.

Междувременно друг проблем с машинното гласуване е установен в столичния район "Сердика". В една от секциите са преброени 18 разписки от машинен вот, докато самото устройство е отчело едва 12 подадени гласа. Според председателя на 24-та РИК в този случай най-вероятно става въпрос за софтуерен проблем. Причините за несъответствието предстои да бъдат изяснени.

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