Ивелин Михайлов: Всеки да гласува по съвест, без да се влияе от социологическите проучвания
По повод убийството на Слави Бинев, той прогнозира още жертви, тъй като всеки човек или система, когато трябва да сдадат властта, се борят със зъби и нокти, дори с цената на човешки живот
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Призовавам всички да гласуват, всеки със своя избор, без да се влияе от социологически проучвания, каза кандидатът за президент Ивелин Михайлов, който гласува в 8.30 часа във варненското село Неофит Рилски като упражни правото си на глас с машинен вот.
Президентски избори 2026
Михайлов посочи, че днес гласува за промяна на системата, най-накрая у нас да започнат да се изпълняват законите и Конституцията, а хората да знаят в каква държава живеят и за какво могат да разчитат на властта.
Българите трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху собствената си съдба, Бог ни е дал свободна воля, днес можем да я упражним, допълни Михайлов. Неговите очаквания са, че най-вероятно ще има втори тур, тъй като избирателната активност няма да е толкова висока, че да се стигне до избор на президент.
Михайлов коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев, което според него не е свързано с изборите, а със смяната на цялата система. Всъщност, знаковото убийство не е само едно, вече станаха четири или пет, виждаме последователност при отстраняване на фигури, свързани и с предното, и със сегашното управление, посочи Михайлов.
Той допълни, че очаква и още жертви, тъй като всеки човек или система, когато трябва да сдадат властта, се борят със зъби и нокти, дори с цената на човешки живот.
Кандидатът за президент посочи още, че е показателно, че последните убийства биват разкривани "за 20 минути". Всъщност системата в държавата не се интересува от истината, а трябва да се лансират дадени версии, но времето ще покаже истината, със сигурност ще я научим, каза Михайлов.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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