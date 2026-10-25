По повод убийството на Слави Бинев, той прогнозира още жертви, тъй като всеки човек или система, когато трябва да сдадат властта, се борят със зъби и нокти, дори с цената на човешки живот

288 Снимка: БТА

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Призовавам всички да гласуват, всеки със своя избор, без да се влияе от социологически проучвания, каза кандидатът за президент Ивелин Михайлов, който гласува в 8.30 часа във варненското село Неофит Рилски като упражни правото си на глас с машинен вот.

Михайлов посочи, че днес гласува за промяна на системата, най-накрая у нас да започнат да се изпълняват законите и Конституцията, а хората да знаят в каква държава живеят и за какво могат да разчитат на властта.

Българите трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху собствената си съдба, Бог ни е дал свободна воля, днес можем да я упражним, допълни Михайлов. Неговите очаквания са, че най-вероятно ще има втори тур, тъй като избирателната активност няма да е толкова висока, че да се стигне до избор на президент.

Михайлов коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев, което според него не е свързано с изборите, а със смяната на цялата система. Всъщност, знаковото убийство не е само едно, вече станаха четири или пет, виждаме последователност при отстраняване на фигури, свързани и с предното, и със сегашното управление, посочи Михайлов.

Той допълни, че очаква и още жертви, тъй като всеки човек или система, когато трябва да сдадат властта, се борят със зъби и нокти, дори с цената на човешки живот.

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Кандидатът за президент посочи още, че е показателно, че последните убийства биват разкривани "за 20 минути". Всъщност системата в държавата не се интересува от истината, а трябва да се лансират дадени версии, но времето ще покаже истината, със сигурност ще я научим, каза Михайлов.

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