Не трябва да избираме по-малкото зло, а по-доброто, което можем да направим, заяви лидерът на "Величие"

1257 Снимка: БТА

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В обръщение към симпатизантите и гражданите лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов заяви, че лично ще гласува за Илияна Йотова на президентския балотаж. Той уточни, че позицията му се споделя от част от ръководството, но не е обсъждана с всички координатори и не е приемана на партиен конгрес.

Михайлов благодари на всички, подкрепили кандидатурата на "Величие", и определи получения резултат от около 57 000 реални гласа като знак, че партията е фактор в политическия живот. Той заяви, че очаква подкрепата за партията да е по-широка и сред хората, които не са гласували. По думите му промяната изисква последователност и дългосрочна работа, а не очакване всичко да се промени изведнъж.

"Не трябва да избираме по-малкото зло, а по-доброто, което можем да направим", заяви Ивелин Михайлов. Той изложи критиките си към политическите алтернативи на балотажа и посочи, че подкрепата му за Йотова е продиктувана от преценката му за възможната посока на развитие на страната.

Михайлов призова съмишлениците си да се запознаят с аргументите му, като подчерта, че всеки избирател трябва да гласува по съвест. "Свободни сте да гласувате по начина, по който искате. Аз ще гласувам за Илияна Йотова", каза той.

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Той призова гражданите да сигнализират до централата на партията и местните координатори за нередности, свързани с изборния процес. След балотажа "Величие" ще настоява за по-добра връзка между гражданите и институциите и за решения в полза на хората. "Не искаме нито пари, нито блага, нито позиции. Искаме единствено работа и подобрение за българския народ", заяви Ивелин Михайлов.

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