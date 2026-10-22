Ивайло Симеонов: Вярвам в способностите на българина да постига целите си
"Държавата трябва да подкрепя гражданите, а не да ги прави зависими", заяви кандидатът за президент
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Кандидатът за президент Ивайло Симеонов представи основните акценти от своята управленска платформа с фокус върху доверието в личната инициатива на гражданите. По време на предизборни срещи в страната кметът на Елин Пелин заяви, че институциите трябва да създават реални условия за живот и работа на младите семейства в регионите. Той постави акцент върху демографските мерки, личната отговорност във властта и пресичането на практиката за отлагане на стратегическите решения.
Според кандидата резултатите от държавното управление трябва да се измерват в ежедневното качество на живот на хората.
"Работим, плащаме сметки, решаваме проблеми и все чакаме момент за по-спокоен живот. Децата растат, а плановете остават за неопределено бъдеще. Искам животът да се върне при всеки един човек днес, а не някой ден", заяви Симеонов.
По думите му сигурността, достъпът до обществени услуги и предвидимостта са ключови фактори за преодоляване на социалната апатия. Относно демографската криза Симеонов изтъкна, че само финансовите помощи не решават проблема с обезлюдяването. За задържане на младите хора е необходимо изграждане на детски градини, училища, здравни кабинети и работни места по места.
"Младите семейства имат нужда от сигурност там, където избират да живеят. Не искам българите да напускат родните си места. Не искам България да гасне лампа по лампа", посочи кандидат-президентът.
В управленския си модел Симеонов залага на ясни правила и работещи институции без ограничаване на гражданската свобода. Той подчерта необходимостта от лична отговорност на всеки държавник при подписването на нормативни актове и разпореждането с публични средства.
"Доверието в институциите се гради единствено с ясни отговори и проверяеми ангажименти. Когато подписът е мой, цялата отговорност също остава моя", отбеляза кметът на Елин Пелин.
Кандидатът обвърза моралните принципи в политиката с християнските ценности и зачитането на достойнството.
"За мен вярата не се налага административно, но добродетелите се възпитават от ранна възраст. Моята вяра е моя опора в трудните моменти. В същото време свободата на другия човек е моя безусловна отговорност", коментира той.
По думите му личните убеждения трябва да водят до последователно уважение към гражданските права в обществото.
Симеонов отбеляза и символиката на датите в настоящата кампания чрез паралел с първия си избор за кмет на община Елин Пелин преди повече от десетилетие. Тогава вотът се проведе на 25 октомври с балотаж на 1 ноември в Деня на народните будители.
"Тогава спечелих доверието на съгражданите си и поех управлението на общината. Едно знам: в Деня на народните будители мен никой не може да ме победи. А ако аз съм на балотажа, мога още отсега да ви кажа резултата", заяви кандидатът.
НАЙ
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