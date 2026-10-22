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Кандидатът за президент Ивайло Симеонов представи основните акценти от своята управленска платформа с фокус върху доверието в личната инициатива на гражданите. По време на предизборни срещи в страната кметът на Елин Пелин заяви, че институциите трябва да създават реални условия за живот и работа на младите семейства в регионите. Той постави акцент върху демографските мерки, личната отговорност във властта и пресичането на практиката за отлагане на стратегическите решения.

Според кандидата резултатите от държавното управление трябва да се измерват в ежедневното качество на живот на хората.

"Работим, плащаме сметки, решаваме проблеми и все чакаме момент за по-спокоен живот. Децата растат, а плановете остават за неопределено бъдеще. Искам животът да се върне при всеки един човек днес, а не някой ден", заяви Симеонов.

По думите му сигурността, достъпът до обществени услуги и предвидимостта са ключови фактори за преодоляване на социалната апатия. Относно демографската криза Симеонов изтъкна, че само финансовите помощи не решават проблема с обезлюдяването. За задържане на младите хора е необходимо изграждане на детски градини, училища, здравни кабинети и работни места по места.

Снимка: ИК Симеонов - Стойчев

"Младите семейства имат нужда от сигурност там, където избират да живеят. Не искам българите да напускат родните си места. Не искам България да гасне лампа по лампа", посочи кандидат-президентът.

В управленския си модел Симеонов залага на ясни правила и работещи институции без ограничаване на гражданската свобода. Той подчерта необходимостта от лична отговорност на всеки държавник при подписването на нормативни актове и разпореждането с публични средства.

"Доверието в институциите се гради единствено с ясни отговори и проверяеми ангажименти. Когато подписът е мой, цялата отговорност също остава моя", отбеляза кметът на Елин Пелин.

Кандидатът обвърза моралните принципи в политиката с християнските ценности и зачитането на достойнството.

"За мен вярата не се налага административно, но добродетелите се възпитават от ранна възраст. Моята вяра е моя опора в трудните моменти. В същото време свободата на другия човек е моя безусловна отговорност", коментира той.

Снимка: ИК Симеонов - Стойчев

По думите му личните убеждения трябва да водят до последователно уважение към гражданските права в обществото.

Симеонов отбеляза и символиката на датите в настоящата кампания чрез паралел с първия си избор за кмет на община Елин Пелин преди повече от десетилетие. Тогава вотът се проведе на 25 октомври с балотаж на 1 ноември в Деня на народните будители.

"Тогава спечелих доверието на съгражданите си и поех управлението на общината. Едно знам: в Деня на народните будители мен никой не може да ме победи. А ако аз съм на балотажа, мога още отсега да ви кажа резултата", заяви кандидатът.

Снимка: ИК Симеонов - Стойчев

Платена публикация на ИК Симеонов-Стойчев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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