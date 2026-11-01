Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Ивайло Мирчев гласува с машина за президент и вицепрезидент в Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов" в 8.30 тчаса, като определи машинния вот като най-добрия.

Президентски избори 2026

"Аз гласувах за свободна европейска демократична България, за президент, който не се притеснява да постави на първо място националния интерес, за президент, който не изпълнява волята на диктатори, за президент, който не се снишава, за президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена. Цяла кампания от лъжи", каза Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" отправи критики към предизборната кампания, като заяви, че тя е била белязана от лъжи от хора, които искат да управляват страната с разделение.

"Това трябва да спре. Всички трябва да излязат и да гласуват, защото избираме президент за следващите 5 години на България. Пет години, в които в целия свят ще се случат много неща. И ни трябва проевропейски президент, който гледа към Европа и иска България да бъде в Европа", каза още Мирчев.

Той отбеляза, че към този час има изключително голяма активност, свързана с купуване на гласове. "Много сигнали от наши местни организации в областите Ловеч, Добрич, Стара Загора и Бургас за бизнесмени, за лица, свързани с управляващите, които оказват натиск и се опитват да упражняват контролиран вот", заяви той.

Снимка: БТА

Мирчев обяви, че са подали сигналите към платформата "Ти броиш" и се надява полицията да не действа спрямо волята на управляващите, а да пресече всички опити за купуване на гласове така, както беше при служебното правителство, допълни Мирчев.

Той честити Деня на народните будители и призова всички да излязат да гласуват, защото това е "най-добрият начин да ги почетем днес - без страх, без притеснения, всички да излязат и да гласуват според собствените си убеждения".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп Лайф
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп
15984
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия) Корнер
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия)
41153
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
8050
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света IT
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света
1213
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години Impressio
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години
4090
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
1989
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
6407
Шоколадова торта с вишни без сложни приготовления: Три пласта чисто удоволствие Вкусотии
Шоколадова торта с вишни без сложни приготовления: Три пласта чисто удоволствие
1460
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа Времето
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа
847