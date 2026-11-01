Ивайло Мирчев сигнализира за купуване гласове
Съпредседателят на "Да, България" заяви, че е гласувал за проевропейски президент
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Ивайло Мирчев гласува с машина за президент и вицепрезидент в Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов" в 8.30 тчаса, като определи машинния вот като най-добрия.
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"Аз гласувах за свободна европейска демократична България, за президент, който не се притеснява да постави на първо място националния интерес, за президент, който не изпълнява волята на диктатори, за президент, който не се снишава, за президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена. Цяла кампания от лъжи", каза Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" отправи критики към предизборната кампания, като заяви, че тя е била белязана от лъжи от хора, които искат да управляват страната с разделение.
"Това трябва да спре. Всички трябва да излязат и да гласуват, защото избираме президент за следващите 5 години на България. Пет години, в които в целия свят ще се случат много неща. И ни трябва проевропейски президент, който гледа към Европа и иска България да бъде в Европа", каза още Мирчев.
Той отбеляза, че към този час има изключително голяма активност, свързана с купуване на гласове. "Много сигнали от наши местни организации в областите Ловеч, Добрич, Стара Загора и Бургас за бизнесмени, за лица, свързани с управляващите, които оказват натиск и се опитват да упражняват контролиран вот", заяви той.
Мирчев обяви, че са подали сигналите към платформата "Ти броиш" и се надява полицията да не действа спрямо волята на управляващите, а да пресече всички опити за купуване на гласове така, както беше при служебното правителство, допълни Мирчев.
Той честити Деня на народните будители и призова всички да излязат да гласуват, защото това е "най-добрият начин да ги почетем днес - без страх, без притеснения, всички да излязат и да гласуват според собствените си убеждения".
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