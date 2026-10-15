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Путин ескалира войната с цел да затвори Черно море за търговско корабоплаване, заяви пред медиите в парламента Ивайло Мирчев, съпхредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България".

"В последните седмици Русия губи територии, завзети вече от Украйна. Путин ескалира войната с очевидна цел - да затвори Черно море за търговско корабоплаване. Нашата цел трябва да бъде обратната - да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано", каза Мирчев.

"Не мораториуми, не меморандуми, каквито виждаме гълъбите на мира да развяват. България трябва да има ясни действия, за да бъде създаден черноморски щит", посочи Мирчев. Според него това може да стане чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Депутатът подчерта, че България трябва да предприеме конкретни действия за гарантиране на сигурността в региона и за запазване на търговското корабоплаване.

Мирчев каза и как си представя този щит - НАТО да осигури засилено радиолокационно наблюдение, допълнителни сили по бреговете на трите страни, изтребителна авиация и хеликоптери за борба с дронове.

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След Мирчев думата взе Йордан Йорданов, който се спря на рисковете за икономиката ни от ескалацията в Черно море. Депутатът от ДБ обяви, че парламентарната група ще депозира проект на решение в парламента, който предвижда създаване на междуведомствено звено към Съвета за сигурност към правителството, което да "обследва икономическите рискове пред гражданите и индустрията, да мониторира проблемите със стоките, които стават непосилни за внос и износ, да се създадат компенсаторни механизми там, където са нужни, за да не бъде тежко уязвена българската икономика". Според него стоките, за които става дума, са главно горива и зърно. Депутатът каза още, че те искат Министерският съвет да управлява адекватно тази криза, защото това е работа на правителството, а не на опозицията.

Йорданов, който е председател на транспортната комисия в парламента, каза още, че парламентарната група ще проведе разговор с ръководството на Народното събрание с цел тяхното предложение да бъде разгледано още днес на заседанието на тази комисия.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов пък настоя "България да излезе от ъгъла, в който се е самонатикала с това правителство и да води процесите, а не да иска мораториуми и меморандуми - неща, които така или иначе вече са забранени". Според Божанов правителството трябва да води процеса по защитата на Черноморието.

"Ясно е кой стои зад атаките с дронове, както е ясно и кой стои зад саботажите на "Старлинк", каза Божанов и посъветва управляващите "да не чакат Песков да ги потупа по рамото".

Божидар Божанов обяви, че ДБ внася отново в Народното събрание старото си предложение за компенсация от 20 евроцента заради високите цени на горивата.

"Днес внасяме проекторешението, което предложихме преди един месец. Управляващите не го съобразиха и не го приведоха в действие. То е много ефективна мярка, с която високите цени на горивата да не оказват такъв негативен ефект върху българските граждани. Това може да стане като се вземат свръхпечалбите на "Лукойл" и от допълнителните приходи от ДДС", обясни Божанов.

Той постави и въпроса за бюджетния дефицит, като коментира, че от опозицията чакат да чуят от управляващите колко е той.

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