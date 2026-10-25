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"Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма никакви колебания за геополитическата си ориентация" заяви съпредседателят на "Да, Българи" Ивайло Мирчев, след като упражни правото си на глас в 8.30 часа в Националната природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов" в София. Той подчерта, че очаква следващият държавен глава да отстоява европейската и евроатлантическата ориентация на страната, да не допуска изолацията ѝ сред европейските партньори и да бъде независим от изпълнителната власт.

Президентски избори 2026

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"Днес гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи България да бъде в изолация. Гласувах за президент, който ще бъде коректив над властта. Гласувах за президент, за който всички ще бъдат равни по закона. Гласувах за президент, който няма да бъде придатък на изпълнителната власт", заяви Ивайло Мирчев, който упражни плавото си на глас с машинен вот.

Политикът изрази надежда хората да бъдат патриоти и да излязат да гласуват, защото изборът е важен за бъдещата посока на България.

В изявлението си той отправи и критики към начина, по който се разходват публични средства.

"Нещата не са добре напоследък. Говорихме за законите, за спазването на законите и никой да не е над законите, но в последните дни имахме динамика в това отношение. Така например сключена сделка за АМ Струма за изграждането на 2,7 километра на стойност 108 милиона евро, което е абсолютен рекорд. Това е 40 милиона евро на километър или трябва да си сложим златни или платинени мантинели, за да могат да ги изпълнят тези пари по някакъв начин. Но виждате, че се смени фасадата, смениха се хората отпред, фирмите отзад са същите. Хората трябва да бъдат патриоти, да си върнем страната и трябва да имаме президент", заяви Мирчев.

Снимка: БТА

Според него България се нуждае от президент, който да бъде реален коректив на управляващите и да отстоява върховенството на закона.

 

 

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