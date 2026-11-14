"Ние не сме се справили чисто комуникационно. И ето защо ние изтеглихме проекта на закона за личната помощ", призна депутатът

19427 Снимка: БТА

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Около 35 000 от личните асистенти на хора с увреждания са в пенсионна възраст и те в момента са на трудов договор като такива, а държавата им плаща осигуровки, съобщи народният представител от "Прогресивна България" Иван Янев в предаването "Говори сега" по БНТ.

"Всички осигуровки им се внасят. Това е двойно плащане. Няма смисъл да се осъществява. И затова тези специални договори ще облекчат. И няма да се внасят тези осигуровки, защото са безсмислени", коментира Янев. По думите му тези лични асистенти, които са пенсионери, са на трудови договори, тъй като в момента няма друга форма. Тези специални договори, които се предвиждаха, ще облекчат и няма да се внасят осигуровки за пенсионери, защото са безсмислени, добави той.

С днешна дата Янев призна, че е налице пропуск от страна на управляващите заради това, че не са дискутирали широко промените в Закона за личната помощ. В петък, след разговори във финансовото министерство, на които присъстваха и майки на деца с увреждания и лични асистенти, депутатите от ПБ обявиха, че изтеглят внесените от тях промени.

Именно Иван Янев, който е незрящ и самият той е човек с увреждане, ден по-рано представи промените, заради които майките на деца с увреждания се заканиха с протести."Това, което се случи със законопроекта за личната помощ, беше една първа стъпка от една по-голяма реформа", заяви Янев, но отчете, че предложението им не е било добре обяснено на обществото.

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"Ние не сме се справили чисто комуникационно. И ето защо ние изтеглихме проекта на закон. За да може хем да се преработи, хем да бъде обсъден специално за майките - аз също смятам, че когато майката гледа детето си, което е с тежко увреждане, следва да се запази този статут", каза народният представител.

"Трябваше да се комуникира, да се дискутира много широко, тъй като социалната подкрепа трябва да бъде с акцент единствено и само върху реалните хора с увреждания и техните асистенти", подчерта той.

"Нашата цел е схемаджиите да бъдат игнорирани, анулирани. Ето защо ние изтеглихме проекта на закон, за да може хем да се преработи, хем да бъде обсъден", добави депутатът, цитиран от БТА.

Янев коментира и стъпката надолу в кредитния рейтинг, след като по-рано стана ясно, че международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" е преразгледала перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време е потвърдила дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, "BBB+/A-2.

Според депутата от ПБ е логично това заради наследените дисбаланси и дефицити от предишните управления в последните няколко години. Работата на опозицията е да критикуват, "да казват, че нямат никаква вина, дори да са управлявали заедно години наред със "сглобки, без "сглобки", със съглашателства", коментира Янев. Той добави, че много ясно трите одита на Сметната палата са показали как са били управлявани пет години публичните финанси.

"Това, което сега се опитваме да направим, е просто да подредим тези финанси, да ги консолидираме и в крайна сметка да достигнем тази стабилност и този дефицит, който е под 3%, обясни той. Аз не завиждам нито на вицепремиера Донев, нито на премиера Радев, който носи цялата отговорност", добави Иван Янев.

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