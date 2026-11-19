Тези опити са успешно прекратени, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация

1056 Снимка: БТА

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Хакерските атаки към държавни сайтове продължават, каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той уточни, че атаките са успешно прекратени, предаде БТА.

Преди ден министърът съобщи, че успешно е прекъсната най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската администрация.

Става въпрос за незаконно изтеглени от хакери минимум 130 гигабайта държавни документи или над 62 милиона страници документи, уточни той. Към настоящия момент не са установени доказателства, че са засегнати лични данни на български граждани, посочи Василев.

Той е назначил проверка и на базата на резултатите от нея е изпратил сигнал до прокуратурата относно установените факти и обстоятелства за действия и бездействия на държавните органи през тези пет години.

Киберинциденти, извършени преди години и останали незабелязани досега, вече са установени благодарение на изгражданата Национална система за киберсигурност, заяви Велизар Върбанов, директор на дирекция "Киберсигурност и защита" в министерството, цитиран от МИДТ.

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Той обясни как България преминава от фрагментиран към централизиран модел за киберсигурност и как това позволява по-добро наблюдение и защита на държавната инфраструктура. Към Националната система за киберсигурност вече са включени 49 критично важни държавни администрации.

Благодарение на съвместната работа на експертите от отговорните институции е прекъсната и комуникацията между засегната държавна инфраструктура и злонамерени хакери, заявиха още от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

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