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Иван Павлов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Полша, а Маргарита Ганева, която досега заемаше поста, е освободена от тази длъжност, с укази на президента Илияна Йотова от 4 ноември 2026 г., обнародвани в "Държавен вестник" днес. Изпълнението на указите е възложено на министъра на външните работи.

Президент Йотова

Иван Веселинов Павлов не е ново лице в дипломатическата служба. Между 2018 и 2023 г. той е посланик на България в Кралство Швеция със седалище в Стокхолм. След приключването на мандата му се завръща в централната администрация на Министерството на външните работи, където поема ръководството на дирекция "Източна Европа и Централна Азия".

В това си качество Павлов участва и в работата на парламентарната Комисия по външна политика по въпроси, свързани с международното сътрудничество, включително споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Киргизката република.

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Маргарита Ганева бе посланик на България в Полша от 19 май 2021 година. Преди назначението си във Варшава тя е била посланик на България в Словакия в периода 2012-2016 г., а впоследствие заемаше ръководна длъжност в централната администрация на външното министерство.

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